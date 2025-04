Meerdere doden bij hotelbrand in Indiase stad

KOLKATA (ANP/RTR/AFP) - Bij een verwoestende brand in een hotel in de Indiase stad Kolkata zijn zeker vijftien mensen om het leven gekomen. Getuigen zagen dat mensen uit ramen klauterden om te ontsnappen aan het vuur. Volgens politiechef Manoj Verma zijn meerdere mensen gered uit hun kamers en van het dak van het hotel.

"Het hotel veranderde in een gaskamer. Het lijkt erop dat veel mensen zijn gestikt", aldus Verma. Hij heeft een onderzoek gelast om de oorzaak van de brand te achterhalen. Het Rituraj Hotel, waar 88 gasten verbleven toen de brand uitbrak, ligt in een druk zakendistrict in het centrum van Kolkata.

Volgens een getuige overleed een man toen hij via de regenpijp omlaag klom en daarbij naar beneden viel. Zeker twaalf mensen raakten gewond. De brand, die dinsdagavond uitbrak op de eerste verdieping, is mogelijk ontstaan door bouwwerkzaamheden, zegt een hotelmedewerker.

De Indiase premier Narendra Modi betuigde zijn medeleven aan de families van de slachtoffers.