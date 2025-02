Economische groei vergeleken: Duitsland van economische powerhouse tot zorgenkind

De Duitse economie heeft het al jaren zwaar. Tussen 2013 en 2023 bedroeg de groei maar gemiddeld 1,1 procent. Daarmee blijft Duitsland ver achter bij onder meer de VS, die een bbp-groei van 5 procent noteerden.

Erger nog, de Duitse economie kromp in 2023 en 2024, waardoor het een van de weinige welvarende landen is die na de coronacrisis en de oplopende inflatie daadwerkelijk in de voorspelde recessie terechtkwam. Voor 2025 voorspelt het IMF 0,3 procent groei voor Duitsland, wat een kleine verbetering zou zijn, maar niet genoeg om de problemen op te lossen.

Gebrekkige infrastructuur, chronisch te weinig investeringen en de beruchte bureaucratie hebben het concurrentievermogen van Duitsland aangetast, waardoor het van de economische grootmacht van Europa is veranderd in een probleemkind.

Dat zie je ook terug in onderstaande grafiek waarin een aantal belangrijke landen wordt vergeleken.

Bron: Statista