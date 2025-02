Zelensky: veiligheidsgaranties zijn sleutel tot vrede

KYIV (ANP) - Vrede in Oekraïne kan niet worden bereikt zonder stevige veiligheidsgaranties, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Kyiv. "Veiligheidsgaranties zijn de sleutel tot vrede." Vrede kan niet "in één uur of in één dag, vandaag, morgen of overmorgen worden bereikt", zei Zelensky. Als iemand dat probeert, "dan zal dat niet werken", zei hij tijdens een persconferentie, waarbij ook de EU-top en verscheidene Europese regeringsleiders aanwezig waren.

Hij doelde, zonder hem bij naam te noemen, op de Amerikaanse president Donald Trump. Tijdens en na de Amerikaanse verkiezingen verklaarde Trump snel voor vrede tussen Oekraïne en Rusland te zullen zorgen. Zelensky benadrukte dat er een duurzame en blijvende vrede moet worden bereikt en niet alleen een staakt-het-vuren. Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat Rusland dat schendt, zei Zelensky.

De simpelste en goedkoopste manier om Oekraïne de noodzakelijke veiligheidsgaranties te geven, is lidmaatschap van de NAVO, liet hij verder weten. Dat benadrukte EU-buitenlandchef Kaja Kallas eerder maandag in Brussel. De Amerikanen willen dat Oekraïne die wens opgeeft.

Zelensky zei ook dat Oekraïne zo snel mogelijk lid moet worden van de Europese Unie. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is Oekraïne goed op weg. Als het land op deze manier doorgaat kan het "misschien" al voor 2030 toetreden tot de Europese Unie, aldus Von der Leyen.