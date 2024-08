Een vijfde meer bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse gemeenten hebben in het tweede kwartaal 18.800 bouwvergunningen voor nieuwe woningen afgegeven, 21 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar gaat het om een toename van 17 procent, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

Gemiddeld duurt het ongeveer twee jaar om een woning te bouwen vanaf het moment dat de vergunning is verleend. Nederland kampt met een groeiend woningtekort. De afgelopen jaren was er een terugval in het aantal afgegeven bouwvergunningen, waardoor minder werd gebouwd.

Het CBS stelt ook vast dat de bouwkosten voor alle woningen waarvoor een vergunning was verleend afgelopen kwartaal 4 miljard euro bedroegen, een stijging van 16 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De bouwkosten voor nieuwbouwwoningen stegen met 25 procent naar 3,5 miljard euro. Voor het verbouwen van bestaande woningen daalden de bouwkosten juist met 23 procent tot 474 miljoen euro.

Het aantal faillissementen in de bouw was in de afgelopen periode 158, evenveel als in het eerste kwartaal van 2024. Dit is het hoogste niveau sinds het vierde kwartaal van 2015.