Aantal vaste contracten gestegen, met name bij overheid

DEN HAAG (ANP) - Het aantal werknemers met een vast contract is in twee jaar tijd gestaag toegenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral mensen die voor de overheid werken, hebben vaker een aanstelling voor onbepaalde tijd. Maar ook in de zorg werken relatief meer mensen met een vast contract.

Het aantal vaste werknemers lag in het tweede kwartaal van dit jaar 213.000 hoger dan in dezelfde periode twee jaar eerder. In totaal hadden ruim 5,5 miljoen mensen vorig kwartaal een vaste aanstelling. Dat komt neer op bijna 56 procent van alle werkenden.

Binnen de bedrijfstak openbaar bestuur en overheidsdiensten steeg het aantal vaste werknemers het sterkst, met 71.000. Met name ambtenaren en bestuurders kregen vaker een vaste aanstelling. De verhouding tussen vaste en flexibele werknemers bleef vrijwel gelijk. Dat komt volgens het CBS doordat het aantal overheidsmedewerkers met een flexibel dienstverband in twee jaar tijd ook is toegenomen.

In de zorg steeg het aantal vaste contracten met 60.000. Binnen deze sector nam het percentage vaste werkenden wel toe. Het CBS schrijft dat toe aan het gedaalde aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. In overige bedrijfstakken waren de verschillen ten opzichte van twee jaar geleden naar verhouding klein, stelt het statistiekbureau.