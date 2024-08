Deze factor bepaalt of je ook na jaren nog verliefd bent op je partner

Veel relaties sneuvelen, maar veel ook niet. Wat maakt dat sommige koppels moeiteloos verliefd blijven, ook na vele jaren? Recent onderzoek onthult het geheim.

Onderzoekers Michelle Duda en Raymond Bergner bestudeerden koppels die verliefd bleven en vergeleken ze met stellen die uit elkaar gingen. Ze ontdekten enkele cruciale factoren die het verschil maken:

Het beste voor hebben met je partner Exclusiviteit respecteren Intimiteit en vertrouwen behouden Plezier in de relatie nastreven

Het bewust naleven van deze factoren lijkt essentieel. Dat betekent dus: geen enkele vorm van ontrouw, destructieve conflicten vermijden en je partner steunen in moeilijke tijden.

De meest opvallende bevinding was echter dat één factor doorslaggevend blijkt: hoe je je partner nu ziet ten opzichte van vroeger. Koppels die verliefd bleven, zagen hun partner nog steeds als dezelfde persoon op wie ze oorspronkelijk vielen. Ze geloofden dat hun geliefde in essentie niet veranderd was, zelfs als die soms slecht gedrag vertoonde.

Uitzonderingen hierop zijn enorme misstappen zoals vreemdgaan of een opeenstapeling van negatief gedrag. In die gevallen concluderen partners vaak dat de ander toch niet de persoon was die ze dachten, wat leidt tot het uitdoven van de liefde.

Elkaar echt leren kennen

De sleutel tot een blijvende liefde lijkt dus te liggen in voldoende tijd nemen om elkaar echt te leren kennen voor je gaat samenwonen. Dit biedt de kans om iemands ware aard te ontdekken. Zo leg je de basis voor een gezonde, gelukkige relatie vol liefde en respect die een leven lang meegaat.

Hoewel liefde hard werken kan zijn, toont dit onderzoek aan dat het mogelijk is om de vlam brandend te houden. Door bewust te investeren in je relatie en je partner te blijven zien zoals in het begin, vergroot je de kans op een liefde die de tand des tijds doorstaat.