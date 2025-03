Eigen Huis: gerucht over belasting op overwaarde woning is onzin

Dat de eigen woning op korte termijn naar box 3 gaat en dat de overwaarde belast zou worden, is "volstrekt onwaar", meldt Vereniging Eigen Huis (VEH). Op sociale media circuleren berichten dat die veranderingen aangekondigd zullen worden met Prinsjesdag of zelfs al in de voorjaarsnota.

Het huidige kabinet heeft "uitdrukkelijk aangegeven" dat het de fiscale behandeling van de eigen woning niet verandert. "Het blijft dus zo dat je het eigenwoningforfait moet aangeven en dat daarvan de hypotheekrente wordt afgetrokken, als je aan de voorwaarden daarvoor voldoet. Dit gebeurt in box 1 en dat blijft zo. Daarnaast wordt ook de overwaarde in de woning niet in box 3 belast", aldus de belangenorganisatie.

Ook het ministerie van Financiën waarschuwt voor de onjuiste informatie die circuleert over het belasten van de eigen woning.