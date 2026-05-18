Elon Musk wil SpaceX 'binnenkort' naar beurs brengen

Economie
door anp
maandag, 18 mei 2026 om 12:33
AUSTIN (ANP/BLOOMBERG) - Elon Musk wil zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX "binnenkort" naar de beurs brengen. Dat zei de rijkste man ter wereld en topman van Tesla maandag. Eerder werd door Amerikaanse persbureaus al gemeld dat SpaceX waarschijnlijk deze week een aanvraag voor een beursgang in New York zou kunnen indienen.
Musk, die afgelopen week in China was voor het staatsbezoek van president Donald Trump aan de Chinese president Xi Jinping, is inmiddels terug in Texas om te werken aan de plannen voor de beursgang. "We moeten de voorbereidingen voor de beursgang van SpaceX zo snel mogelijk op gang brengen", zei Musk in een videoconferentie op de Samson International Smart Mobility Summit in Tel Aviv. De aanstaande beursgang van SpaceX is volgens de miljardair de reden waarom hij niet fysiek aanwezig kan zijn op de bijeenkomst in Tel Aviv.
SpaceX is uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke bedrijven in de ruimtevaartindustrie met miljarden dollars aan overheidscontracten.
