Vergeet voor je vakantie geen cash: ook in Spanje en Griekenland blijft contant geld onmisbaar

We betalen in Nederland bijna alles met pin of telefoon. Toch is het verstandig om op vakantie altijd contant geld bij je te hebben. Zelfs in populaire eurolanden als Spanje en Griekenland kun je niet overal met je bankpas of creditcard terecht.

Pinnen kan bijna overal, maar niet altijd

In Spanje en Griekenland is de euro het officiële betaalmiddel en kun je in steden en toeristische gebieden meestal probleemloos pinnen. In bijna alle winkels en horeca worden internationale betaalpassen en creditcards geaccepteerd, zeker in de grotere plaatsen en badplaatsen.

Toch zijn er uitzonderingen. In kleine dorpen, afgelegen regio’s en op minder toeristische eilanden werken ondernemers geregeld nog hoofdzakelijk met cash. Soms is er geen pinautomaat in de buurt of is de automaat buiten werking, en kom je zonder contant geld simpelweg niet verder.

Spanjaarden en Grieken houden van contant

Uit recente cijfers blijkt dat contant geld voor een groot deel van de Spanjaarden nog altijd het favoriete betaalmiddel is, vooral in kleinere plaatsen in het binnenland. In Griekenland wordt nog vaak contant afgerekend in tavernes, kleinere winkels en familiepensions, terwijl pin en creditcard vooral in de grotere steden vanzelfsprekend zijn.

Daar komt bij dat pinnen in Griekenland regelmatig gepaard gaat met extra transactiekosten per opname, wat meerdere kleine opnames duur maakt. Ook in Spanje en andere EU-landen gelden limieten en meldplichten voor wie grote sommen contant geld wil meenemen of uitgeven, al gaat het dan om veel hogere bedragen dan een normaal vakantiebudget.

Hoeveel cash neem je idealiter mee?

Financiële dienstverleners raden aan om in ieder geval een klein bedrag contant mee te nemen voor de eerste dagen, bijvoorbeeld voor taxi’s, tol, kleine boodschappen en fooien. Ga niet met grote sommen op pad, maar combineer cash met pinnen en een creditcard, zodat je altijd een alternatief hebt als een betaalmiddel uitvalt.