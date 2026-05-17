Schimmel? Meteen laten liggen

Het belangrijkste alarmsignaal is schimmel. Kleine groene of witte, pluizige puntjes op korst of snijkant betekenen dat het brood niet meer veilig is. De Amerikaanse voedselautoriteit FSIS waarschuwt dat schimmel allergische reacties en ademhalingsklachten kan uitlokken, en dat je schimmel in brood nooit simpelweg “wegsnijdt”, omdat de schimmel­draden dieper in het brood kunnen zitten dan je ziet.

Te veel condens is ook een waarschuwing

Ook een zak vol condens is reden om het brood terug te leggen. Als warm, vers brood meteen luchtdicht wordt verpakt, slaat vocht neer aan de binnenkant van de plastic zak. Dat creëert een ideale omgeving voor microben en schimmel en zorgt er bovendien voor dat een knapperige korst zompig en zacht wordt.

Zo ziet vers brood eruit

Een vers brood heeft een goudbruine, gelijkmatige korst en voelt voor zijn soort “kloppend” aan: ambachtelijk brood stevig maar niet loodzwaar, zacht brood luchtig en veerkrachtig in plaats van droog of ingezakt. Ruikt het brood muf of “kelderachtig”, of voelt het zwaar en klam aan, dan is de kans groot dat bederf al begonnen is – ook zonder zichtbare schimmel.