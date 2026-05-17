Koop dit brood liever niet

Voedsel & Koken
door Gerard Driehuis
zondag, 17 mei 2026 om 18:51
Wie in de supermarkt een brood pakt, let vaak vooral op prijs en houdbaarheidsdatum. Maar volgens voedselveiligheidsexperts zijn een paar visuele signalen veel belangrijker. Wie die negeert, loopt kans op bedorven brood – en dat kan meer zijn dan alleen zonde van het geld.

Schimmel? Meteen laten liggen

Het belangrijkste alarmsignaal is schimmel. Kleine groene of witte, pluizige puntjes op korst of snijkant betekenen dat het brood niet meer veilig is. De Amerikaanse voedselautoriteit FSIS waarschuwt dat schimmel allergische reacties en ademhalingsklachten kan uitlokken, en dat je schimmel in brood nooit simpelweg “wegsnijdt”, omdat de schimmel­draden dieper in het brood kunnen zitten dan je ziet.

Te veel condens is ook een waarschuwing

Ook een zak vol condens is reden om het brood terug te leggen. Als warm, vers brood meteen luchtdicht wordt verpakt, slaat vocht neer aan de binnenkant van de plastic zak. Dat creëert een ideale omgeving voor microben en schimmel en zorgt er bovendien voor dat een knapperige korst zompig en zacht wordt.

Zo ziet vers brood eruit

Een vers brood heeft een goudbruine, gelijkmatige korst en voelt voor zijn soort “kloppend” aan: ambachtelijk brood stevig maar niet loodzwaar, zacht brood luchtig en veerkrachtig in plaats van droog of ingezakt. Ruikt het brood muf of “kelderachtig”, of voelt het zwaar en klam aan, dan is de kans groot dat bederf al begonnen is – ook zonder zichtbare schimmel.

Pensioen ineens 20% hoger – tot je zorgtoeslag wegvalt

Minimaliseren voor beginners: welke spullen je zonder nadenken meteen kunt wegdoen

Hoe Dara het Songfestival won: een strijdlied over angst, schaamte en rebellie

Ebola-uitbraak Congo en Oeganda is wereldwijde noodsituatie

Ben jij een slechte luisteraar? Dat komt mogelijk omdat je zo slim bent

België eist stemming over songfestival, anders geen deelname

