Minimaliseren voor beginners: welke spullen je zonder nadenken meteen kunt wegdoen

Je wilt wel opruimen, maar waar begin je? Elke kast die je opent voelt als een emotioneel mijnenveld. Die vaas van je oma, het kookboek dat je ooit "echt nog eens" zou gebruiken, de berg kabels waarvan je niet meer weet waar ze bij horen. Het is verlammend.

De fout die veel mensen maken is dat ze meteen beginnen met de moeilijkste categorie: sentimentele spullen, foto's of de kinderkamer. Dat is alsof je een marathon begint met een sprint bergopwaarts. De kans dat je na tien minuten uitgeput en gefrustreerd opgeeft is enorm.

Door te beginnen met spullen waar geen emotie aan vastzit, bouw je momentum op. Je ervaart hoe bevrijdend het is om dingen weg te doen. Je ziet je kasten leger worden. En langzaam groeit je spier om los te laten, zodat je later ook de moeilijkere beslissingen aankunt.

De badkamer: een goudmijn voor beginners

Trek een la open in je badkamer en je vindt gegarandeerd spullen die weg kunnen. Verlopen medicijnen vormen niet alleen rommel, ze kunnen ook gevaarlijk zijn. Hetzelfde geldt voor oude zonnebrand en make-up. Wist je dat oude mascara oogontstekingen kan veroorzaken?

Andere badkamerspullen die zonder nadenken weg kunnen: lege of bijna lege flacons die je al weken negeert, opgedroogde nagellak, kapotte haarborstels, versleten tandenborstels, elastiekjes die hun elasticiteit hebben verloren, en die hotelshampoo's die je al jaren verzamelt maar nooit gebruikt.

De keuken: meer ruimte dan je denkt

Je voorraadkast en koelkast bevatten waarschijnlijk een verzameling vergeten producten. Kruiden verliezen na verloop van tijd hun smaak, en die halfvolle zakken pasta achterin de kast ga je echt niet meer gebruiken. Check je vriezer op voedsel waarvan je niet meer weet wanneer je het erin hebt gestopt. Als je het niet kan herinneren, kan het weg.

De la met keukengerei is een andere hotspot. Kapotte houten lepels, gesmolten spatels, botte messen die je toch niet meer slijpt, deksels zonder bijbehorende pan, en die stapel plastic bakjes waar nooit de juiste deksel bij zit. En wees eerlijk: dat wafelijzer of die croquemaker die je in geen jaren hebt gebruikt, neemt alleen maar ruimte in.

Vergeet ook de lades met takeaway-bestek en sausjes niet. Die plastic vorken en zakjes ketchup vermenigvuldigen zich blijkbaar vanzelf en je hebt er echt niet vijftig van nodig.

Kleding: de pijnloze versie

Kleding opruimen voelt voor veel mensen overweldigend, maar er zijn categorieën waar je echt niet over hoeft na te denken. Sokken zonder weerga: weg ermee, die andere sok komt niet meer terug. Ondergoed dat versleten, uitgerekt of oncomfortabel is: niemand ziet het, maar jij verdient beter. Kleding met vlekken die er na meerdere wasbeurten niet meer uitkomen: accepteer het en laat los.

Kapotte ritsen, ontbrekende knopen die je al maanden zou aannaaien maar nooit doet, T-shirts die je alleen nog als pyjama zou dragen maar waar je er al tien van hebt: allemaal kandidaten voor de deur. Lege schoenendozen en kapotte plastic hangers kunnen ook direct weg.

Papier en administratie

Hier ligt voor veel mensen letterlijk een berg werk. Maar ook hier zijn er categorieën die je blind kunt weggooien. Oude kassabonnen van aankopen die je allang hebt gecontroleerd. Verlopen kortingsbonnen. Reclamefolders van vorige maand. Tijdschriften ouder dan een maand die je toch niet meer gaat lezen. Handleidingen van apparaten die je niet meer hebt, of die je net zo goed online kunt vinden.

Oude telefoonboeken, catalogi, visitekaartjes van mensen die je niet meer kent, en notitieblokken die vol staan met to-dolijstjes van jaren geleden: allemaal papier dat alleen maar ruimte inneemt in je hoofd én je kast.

Elektronica en kabels

Die la vol mysterieuze kabels? Tijd voor een inventarisatie. Opladers van telefoons die je niet meer hebt, kabels waarvan je niet weet waar ze bij horen, en kapotte koptelefoons kunnen direct weg. Oude telefoons en tablets die stof liggen te vangen in een la worden toch nooit meer gebruikt. Veel elektronicazaken nemen ze in voor recycling.

En dan die verzameling oude technologie: VHS-banden zonder videospeler, cd's die je nooit meer afspeelt, USB-sticks met onbekende inhoud. Het is bijna 2026, laat het gaan.

De rest van het huis

Loop door je huis met een vuilniszak en je zult versteld staan hoeveel daadwerkelijk afval er rondslingert. Lege verpakkingen, kapotte pennen, opgedroogde stiften, batterijen die leeg zijn, kaarsjes die zijn opgebrand. Kleine dingen die je steeds over het hoofd ziet maar die samen een berg rommel vormen.

Verlopen cadeaubonnen, oude agenda's, kapot speelgoed, puzzels met ontbrekende stukjes, decoraties die je al jaren niet meer ophangt: het kan allemaal weg zonder dat je er ooit aan terugdenkt.