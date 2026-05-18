ProRail: reputatieschade voor het land door acties bij havenspoor

door anp
maandag, 18 mei 2026 om 12:38
UTRECHT (ANP) - Demonstraties en acties aan het spoor in de Rotterdamse haven veroorzaken reputatieschade voor Nederland als "betrouwbare logistieke toegangspoort van Europa". Dat laat spoorbeheerder ProRail maandag weten, een dag na opnieuw acties aan het spoor.
ProRail stelt dat internationale klanten en logistieke partners "nadrukkelijk" kijken naar voorspelbaarheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van infrastructuur. "Langdurige verstoringen kunnen ertoe leiden dat bedrijven vaker kiezen voor alternatieve routes of andere vervoersmodaliteiten."
Zondag pakte de politie twaalf demonstranten van Kappen met Kolen op die een kolenspoor in de Rotterdamse haven onklaar wilden maken. Ze wilden steentjes onder het spoor weghalen om daar een monument voor de natuur voor te bouwen. Naar eigen zeggen zijn bij een eerdere actie zo zeven bielzen uitgegraven. De actiegroep, gelieerd aan Extinction Rebellion, wil daarmee ook aanhaken bij de vele blokkade-acties van Geef Tegengas, die overigens ook maandag weer het goederenvervoer over het spoor blokkeert, dit keer ter hoogte van Elst in Gelderland.
