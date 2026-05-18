Eneco pleit voor voldoende marktwerking in de energietransitie

ROTTERDAM (ANP) - Energieleverancier Eneco wil dat de overheid voldoende ruimte laat voor de rol van bedrijven in de energietransitie. Aanleiding voor de oproep van het energiebedrijf is de steeds grotere rol van de overheid in de productie van energie, zoals kernenergie en warmtenetten, waardoor de marktwerking onder druk komt te staan.

Eneco pleit voor het handhaven van een juiste balans tussen overheid en bedrijfsleven in de energiemarkten. De overheid moet zorgen voor de juiste kaders en voldoende ruimte laten aan bedrijven, zodat de marktwerking kan zorgen voor lagere prijzen, hogere efficiëntie, betere dienstverlening en innovatie. Marktprikkels zijn volgens Eneco belangrijk voor een goed en betaalbaar energiesysteem en het slagen van de energietransitie.

Vooral door de aanstaande introductie van grootschalige Nederlandse kernenergie in het energiesysteem verandert volgens het energiebedrijf het karakter van de Nederlandse elektriciteitsmarkt en de rol van de overheid.