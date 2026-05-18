Bijzondere timing: oudere broer van Bolle Jos opgepakt in Turkije

In Turkije is zondag de oudere broer van drugscrimineel 'Bolle Jos' Leijdekkers opgepakt. Het is de derde keer dat Harry Leijdekkers (51) wordt vastgezet, een jaar geleden stond hij nog op het punt om te worden uitgeleverd. Dat meldt het AD.

Met de nodige bombarie brachten Turkse media zondag het nieuws over de aanhouding in Istanbul. De oudere broer van de meest gezochte crimineel van de Lage Landen werd gefotografeerd terwijl hij op zijn knieën op de grond zit en wordt geflankeerd door zwaar bewapende agenten. Hij stond volgens media in het land nog steeds internationaal gesignaleerd.