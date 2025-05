EU exporteerde fors meer naar VS in aanloop naar tarieven

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Unie heeft in maart de uitvoer van goederen naar de Verenigde Staten flink opgevoerd ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Die maand liepen de handelsspanningen tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de rest van de wereld flink op, in aanloop naar zijn "bevrijdingsdag" op 2 april. Op die dag kondigde Trump tarieven aan voor heel veel landen, waarmee hij al langer dreigde.

De waarde van de goederen die de EU naar de VS verscheepte bedroeg in maart 71,4 miljard euro. Dat is een stijging van ruim 59 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Het lijkt erop dat importeurs hebben geprobeerd de impact van de heffingen te verminderen door nog veel goederen naar de VS te halen voordat Trump zijn tarieven zou invoeren.

Het handelsoverschot van de EU met de VS steeg in maart naar 40,7 miljard euro. Volgens persbureau Bloomberg is dat veruit het hoogste ooit.