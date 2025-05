Van Nieuwkerk: touwtje uit de brievenbus was ijzersterke metafoor

Matthijs van Nieuwkerk had al snel door dat het betoog van Jan Terlouw in een uitzending van De Wereld Draait Door over het verdwenen vertrouwen in de samenleving "geschiedenis zou worden". In de uitzending eind 2016 maakte de oud-D66-leider op 85-jarige leeftijd veel indruk met zijn pleidooi om het touwtje uit de brievenbus weer terug te brengen, als symbool voor vertrouwen.

"Het touwtje uit de brievenbus was natuurlijk een ijzersterke metafoor", aldus Van Nieuwkerk per e-mail in reactie op het overlijden van Terlouw. De voormalige presentator van DWDD herinnert zich het pleidooi nog goed. "Na twee inleidende minuten keek hij recht in de camera en ging van start. Uit het hoofd, soms een beetje op de tast, maar zeer eloquent. En met zoveel moreel gezag, een intens sympathieke activist. Tel daar de breekbaarheid van zijn ouderdom bij op en Nederland lag aan zijn voeten."