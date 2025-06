EU-landen nog niet akkoord over nieuw sanctiepakket Rusland

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders bereiken donderdag waarschijnlijk geen akkoord over het achttiende sanctiepakket van de EU tegen Rusland. Twee geschilpunten moeten nog worden opgelost voordat alle EU-lidstaten het nieuwe pakket kunnen goedkeuren, zeggen diverse EU-diplomaten.

Er is verdeeldheid over de door de Europese Commissie gewenste verlaging van het prijsplafond van Russische olie. Een deel van de EU-lidstaten wil dat alleen als ook de G7 dat wil. Dat is nog niet het geval. Daarnaast dreigen Hongarije en Slowakije het nieuwste pakket te blokkeren. Ze zijn tegen het voorstel van de Europese Commissie om de invoer van Russisch gas en olie per 2027 helemaal stop te zetten.

EU-diplomaten werken hard aan een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. De kans is groot dat het prijsplafond uit het voorstel wordt gehaald. Niet duidelijk is hoe Hongarije en Slowakije tevreden kunnen worden gesteld.

Voor nieuwe sancties is de goedkeuring van alle 27 lidstaten nodig.