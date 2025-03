EU maakt 1,3 miljard euro vrij voor AI en cyberbeveiliging

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Unie investeert de komende jaren 1,3 miljard euro in kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en digitale vaardigheden. De investeringen vallen onder het Digitale Europa-programma 2025-2027, maakte de Europese Commissie vrijdag bekend.

Commissaris Henna Virkkunen (Digitale Zaken) benadrukte het belang van Europese digitale veiligheid. Naast investeringen in nieuwe technologieën, is ook geld nodig om Europeanen beter wegwijs te maken in de digitale wereld. De commissaris ziet de investeringen als essentieel voor "het veiligstellen van de Europese techsoevereiniteit".