EU voert importheffing van 9 procent in op Tesla's uit China

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft de importheffing voor Tesla's die in China worden gemaakt vastgesteld op 9 procent. De commissie voerde op 5 juli al hogere importheffingen voor Chinese elektrische auto's in, maar nog niet voor Tesla's uit China. De ingevoerde heffingen voor de Chinese fabrikanten werden daarnaast licht aangepast. Dat komt volgens de commissie door technische correcties op basis van opmerkingen van de Chinese autofabrikanten over de voorlopige maatregelen.

Tesla had de EU gevraagd om zijn elektrische auto's die vanuit China worden ingevoerd uit te zonderen van een hogere importheffing. Het Amerikaanse bedrijf voerde aan dat het minder profiteert van staatssteun dan Chinese branchegenoten. Tesla heeft een fabriek in Shanghai, waar meer dan de helft van de wereldwijde productie van het bedrijf plaatsvindt.

Brussel had in september een onderzoek ingesteld naar elektrische auto's uit China en oordeelde dat er sprake is van oneerlijke overheidssubsidies, waar ondernemingen in het land van profiteren. De nieuwe strafheffing voor een auto van het Chinese BYD bedraagt nu 17 procent, tegen een eerdere heffing van 17,4 procent. Voor een Geely moet 19,3 procent extra worden betaald. Eerder was dat 19,9 procent. Voor auto's van SAIC werd de heffing verlaagd van 37,6 procent naar 36,3 procent. Dat de tarieven wat lager uitvallen komt, doordat de automakers preciezere cijfers hebben aangeleverd.

Andere fabrikanten

Voor andere fabrikanten rekent de EU nu 21,3 procent. Voor bedrijven die niet meewerken bedraagt het tarief 36,3 procent, tegen een eerder tarief van 37,6 procent. De autofabrikanten hebben nog tot 30 augustus de tijd om commentaar te geven op de nieuwe tarieven. De heffingen komen bovenop de invoerrechten van 10 procent, die al worden geheven op elektrische auto's uit China.

De heffingen zijn nog altijd voorlopig. Brussel en Beijing zijn nog in overleg over het verlagen van Chinese overheidssubsidies. Als China daartoe niet bereid is, worden de importheffingen voor vijf jaar van kracht. De Europese Commissie publiceert de definitieve bevindingen van het onderzoek uiterlijk op 30 oktober 2024.

China heeft al beroep aangetekend bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) tegen de verhoging van de importtarieven op stekkerauto's door de Europese Unie. De EU stelt alle details van China's WTO-consultatieverzoek zorgvuldig te bestuderen. De commissie heeft er vertrouwen in dat het onderzoek en de voorlopige maatregelen voldoen aan de WTO-regels.