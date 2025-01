Euro gedaald tot laagste niveau in meer dan twee jaar

De euro is donderdag gedaald naar het laagste niveau ten opzichte van de dollar in meer dan twee jaar. Dat gebeurde tegen de achtergrond van zorgen over de Europese economie en het verschil in monetair beleid tussen Europa en de Verenigde Staten. Veel valutadeskundigen voorspellen dat de euro dit jaar naar pariteit met de dollar zal zakken of zelfs daaronder. Dit betekent dat de valuta's dan exact dezelfde waarde hebben.

De laatste keer dat deze belangrijke psychologische grens werd overschreden was in 2022. Dit gebeurde na de invasie van Oekraïne door Rusland, die leidde tot een energiecrisis in Europa en recessieangst aanwakkerde.

De euro daalde donderdag met 0,4 procent tot 1,0314 dollar, het laagste niveau sinds november 2022. Sinds eind september, toen de euro nog boven 1,12 dollar stond, is de waarde ongeveer 8 procent gedaald.

De euro staat onder druk door zorgen dat de exportgerichte Europese landen schade zullen ondervinden van Amerikaanse handelstarieven en door de verwachting dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente agressiever zal verlagen dan de Amerikaanse Federal Reserve. Ook politieke onzekerheid in de grootste economieën van de eurozone speelt een rol in de daling.