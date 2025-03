Eurocommissaris voor Handel naar Washington voor overleg met VS

BRUSSEL (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Europese Commissaris voor handel, Maros Sefcovic, reist dinsdag naar Washington om te praten met de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick en de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer.

Volgens een woordvoerder in Brussel zal Sefcovic zich richten op het voortzetten van de betrekkingen met de Verenigde Staten. Vorige maand was hij ook in Washington, waar hij een voorstel deed om de importheffingen op industriële goederen, waaronder auto's, te verlagen.

Sefcovic zei onlangs dat er nog weinig vooruitgang is in de gesprekken met de VS, nadat de Amerikaanse president Donald Trump eerder deze maand tarieven van 25 procent op de invoer van staal en aluminium had opgelegd. Trump wil op 2 april nieuwe "wederkerige" tarieven aankondigen.

De EU kondigde als reactie heffingen aan op onder meer Amerikaanse whiskey, spijkerbroeken en motoren. De eerste van die heffingen zouden aanvankelijk begin april ingaan, maar dat is later uitgesteld naar half april.