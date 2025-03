Dit is waarom Knot het gebruik van eurobonds niet uitsluit

President van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot is absoluut geen fan van het gebruik van eurobonds, maar hij vindt dat het op korte termijn verhogen van de Europese defensie-uitgaven belangrijker is dan het strikt naleven van de begrotingsregels binnen de eurozone. Hij sluit gezamenlijke financiering van deze uitgaven via eurobonds dan ook niet uit. BNR's huiseconoom Han de Jong is verrast door deze uitspraken: "Het is politiek gevoelig en presidenten van DNB proberen dergelijke situaties meestal zoveel mogelijk te vermijden."

"Onze presidenten hebben altijd de reputatie om op financieel-economisch gebied, vooral op monetair gebied, vrij conservatief te zijn. Meestal nemen ze de rol van 'havik' aan als het gaat om het monetair beleid. Maar Knot lijkt die traditie deels overboord te gooien vlak voor zijn vertrek in juni dit jaar", zegt De Jong.

'Tijdelijk'

Knot lijkt een tijdelijke overschrijding van de tekortregels in het eurogebied oké te vinden. "Maar het probleem is natuurlijk dat de meeste landen in de praktijk niet erg goed gebleken zijn in het weer ongedaan maken van die tijdelijke overschrijdingen", waarschuwt de econoom.

"Knot spreekt over een hoge urgentie om de defensie-uitgaven te verhogen, en hij benadrukt ook dat het gaat om een publiek goed waarvan iedereen profiteert." Ook zegt hij dat samenwerking binnen Europa belangrijk is, dus dat gemeenschappelijke financiering bespreekbaar moet zijn. "Wat Knot aangeeft, is dat de urgentie zo groot is dat er geen tijd is om elders in de overheidsbegrotingen ruimte te vinden voor deze uitgaven. Dat klinkt op het eerste gezicht niet onredelijk."

Gevoelige discussie

De discussie over eurobonds, gezamenlijke leningen tussen Europese landen, ligt zeer gevoelig. "Het probleem met dit onderwerp is dat je precies moet aangeven hoe je dat zou willen aanpakken", stelt De Jong.

De bedoeling is om de Europese kapitaalmarkt te laten ontwikkelen tot een bredere, diepere en meer liquide markt, vergelijkbaar met de Amerikaanse kapitaalmarkt. "Om dat mogelijk te maken, is het nodig om een 'safe asset' te hebben, en zo'n safe asset zou de basis kunnen vormen voor zo'n bredere markt."

In de Verenigde Staten fungeren de Amerikaanse staatsleningen als zo'n veilig asset, maar in Europa is de situatie heel anders. "Eurobonds zouden zo'n safe asset kunnen zijn. Het probleem is echter dat veel mensen vrezen dat de introductie van eurobonds de start zal zijn van een aanzienlijke uitbreiding van de gezamenlijke overheidsschuld."

Garanties inbouwen

Maar dat hoeft niet noodzakelijk het geval te zijn, zegt De Jong. "Het hangt uiteindelijk allemaal af van hoe je de garanties inbouwt om te voorkomen dat de schuldcreatie uit de hand loopt."

Bron: BNR