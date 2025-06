Europese beurzen veren op na verliesbeurt

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen zijn maandag overwegend hoger de handelsdag uitgegaan, na aanzienlijke verliezen op vrijdag. Beleggers vreesden eerder voor een escalatie van het conflict in het Midden-Oosten na de aanvallen van Israël op Iran in de nacht van donderdag op vrijdag. Maar maandag krabbelden de beurzen weer wat op en lijken beleggers de zorgen over de aanhoudende strijd tussen Israël en Iran even aan de kant te schuiven.

De AEX-index op het Damrak sloot 0,3 procent hoger op 924,93 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 889,45 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs noteerden bij het slot plussen tot 0,8 procent.

De olieprijzen gingen fors omlaag, na het uitblijven van verstoringen van de olieproductie in de regio. Ook heeft The Wall Street Journal op basis van ingewijden gemeld dat Iran via bemiddelende landen te kennen geeft dat het een wapenstilstand met Israël wil sluiten.