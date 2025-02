Europese lobbygroep: importheffingen Trump zullen vooral VS raken

De importheffingen van 25 procent die de Amerikaanse president Donald Trump dreigt op te leggen op goederen uit de Europese Unie zullen vooral de Verenigde Staten zelf raken. Dat zegt de Europese bedrijfslobbygroep BusinessEurope. Volgens de belangenorganisatie zullen die tarieven namelijk leiden tot hogere prijzen van Europese goederen voor consumenten en ook bedrijven in de VS.

Bij BusinessEurope zijn werkgeversorganisaties uit de EU en andere landen zoals Zwitserland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Turkije aangesloten. Volgens bestuurder Luisa Santos van de belangenorganisatie zijn heffingen niet goed voor de handel. "Maar als de VS dit doen, dan betekent dit dat de grootste impact op de Amerikaanse economie zelf zal zijn. We moeten juist heffingen verlagen en niet creëren."

Santos stelde verder dat veel Europese export naar de VS is bestemd voor Europese bedrijven die investeringen doen in productie in het land. "Dus dit kan ook erg negatief zijn voor de investeringen in de VS." Ze gaf ook aan dat Europese bedrijven naar andere markten kunnen gaan kijken om te investeren. "We hebben alternatieven."

Ze zei te hopen dat de VS aan de onderhandelingstafel willen gaan om te praten met de EU over het voorkomen van tarieven. Brussel heeft al gezegd tegenmaatregelen te zullen nemen.