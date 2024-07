Europese ondernemers willen snelle actie tegen hoge energieprijs

AMSTERDAM (ANP) - Europese ondernemersorganisaties willen dat er snel actie wordt ondernomen door de Europese Commissie tegen de hoge energieprijs. De energieprijs ligt in Europa namelijk veel hoger dan in de rest van de wereld en zal ook veel hoger blijven de komende decennia als er niks tegen wordt gedaan. Dat komt naar voren uit een studie van Compass Lexecon in opdracht van Business Europe, de Europese koepel van ondernemingsorganisaties en VNO-NCW.

Volgens dat rapport zullen de gemiddelde kosten voor stroomopwekking in de Europese Unie in 2050 wel 2 tot 3 keer hoger zijn dan in de Verenigde Staten, India en China als er geen actie wordt ondernomen. Die hoge energieprijs schaadt de concurrentiepositie van Europese bedrijven en kan zorgen voor verdere de-industrialisatie in Europa.

De ondernemersorganisaties willen dan ook dat de productiecapaciteit van duurzame energie sterk wordt vergroot, net als de investeringen in energie-infrastructuur. Daar is gecoördineerde Europese actie voor nodig.

Enorme investeringen

"De boodschap van deze studie is feitelijk heel simpel. De Europese energieprijs is en blijft als we niks doen veel hoger dan in de rest van de wereld. Het enige dat helpt, is zorgen dat we snel meer aanbod van duurzaam opgewekte stroom en waterstof krijgen. Ook moeten we vol inzetten op de infrastructuur van de toekomst en zorgen voor één gekoppelde energie- en elektriciteitsmarkt in Europa", zegt voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW.

Volgens Thijssen zijn daar enorme investeringen van het bedrijfsleven en overheden voor nodig. "Met al onze collega's in Europa roepen we de nieuwe commissie en de lidstaten op om snel met een maatregelenpakket te komen voor we nog afhankelijker worden van andere machtsblokken."