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FAA: stoelen in honderden Boeings 737 MAX verkeerd geïnstalleerd

Economie
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 3:15
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SEATTLE (ANP) - De stoelen in 453 Boeings van het type 737 MAX die in de Verenigde Staten zijn geregistreerd, zijn verkeerd geïnstalleerd en moeten worden gerepareerd. Dat zei de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA maandag.
Volgens de FAA kunnen passagiers bij een noodlanding gewond raken als er niets aan de stoelen wordt gedaan.
Het is niet duidelijk of er onder de 453 vliegtuigen ook vliegtuigen van buitenlandse maatschappijen zijn.
De FAA heeft geen termijn gesteld waarop de fout moet zijn hersteld.
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