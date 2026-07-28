410 mensen in Duitsland als islamistische bedreiging gezien

BERLIJN (ANP) - De Duitse Federale Recherche (BKA) classificeert 410 mensen als personen die een islamistische terroristische of extremistische bedreiging vormen. Dat publiceerde de mediagroep RND dinsdag.

Van deze mensen wordt geacht dat ze in staat zijn om ernstige geweldsdelicten uit te voeren, inclusief aanslagen.

65 mensen worden als mogelijke extreemrechtse bedreiging gezien en 17 als extreemlinkse bedreiging.

De aantallen zijn gepubliceerd na de aanslag op de Pride in Berlijn. De 21-jarige Abdul B., een Duitser met Libanese wortels en volgens de politie verkerend in islamistische kringen, wordt ervan verdacht met een auto op een menigte ingereden te zijn. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Tientallen mensen raakten gewond.

B. werd zondag doodgeschoten door de politie tijdens een politieoperatie. Hij zou met een steekwapen op de agenten afgekomen zijn.