Fastned: meer Nederlanders met elektrische auto op vakantie

AMSTERDAM (ANP) - Meer Nederlanders gaan dit jaar met de elektrische auto op vakantie. Dit komt deels door de hoge brandstofprijzen, meldt snellaadbedrijf Fastned op basis van onderzoek en eigen cijfers.

In de eerste drie weken van juli waren er bijna de helft meer laadsessies door Nederlanders bij buitenlandse locaties van Fastned dan in dezelfde periode vorig jaar. 55 procent van de mensen met een elektrische auto is volgens Fastned deze zomer van plan ermee op vakantie te gaan. Bij meer dan de helft spelen de hoge benzine- en dieselprijzen een rol. Voor 12 procent is dit de belangrijkste reden.

Het aantal elektrische auto's in Nederland neemt steeds verder toe. In de eerste helft van dit jaar werden 63.776 nieuwe volledig elektrische auto's verkocht en lag het marktaandeel op 37 procent, meldden autobrancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging begin deze maand. Hybrides waren goed voor een aandeel van 54 procent.