Het eeuwige leven? Zo oud kunnen mensen écht maximaal worden

“Who wants to live forever?” zong Queen ooit. Eigenlijk willen we dat allemaal wel. Toch laat nieuw wetenschappelijk onderzoek zien dat onsterfelijkheid biologisch onmogelijk is, zelfs als we ooit een perfect anti-verouderingsmiddel ontwikkelen.

Onderzoekers van het Skolkovo Institute of Science and Technology in Rusland concluderen dat willekeurige DNA-mutaties uiteindelijk een fundamentele grens stellen aan de menselijke levensduur. Volgens hun wiskundige model kunnen mensen, in een scenario waarin alle andere verouderingsprocessen en ouderdomsziekten worden uitgeschakeld, gemiddeld maximaal tussen de 146 en 194 jaar oud worden. Dat is ruim twee keer de huidige gemiddelde levensverwachting, maar nog altijd ver verwijderd van eeuwig leven.

De studie is geen voorspelling van de toekomst, benadrukken de onderzoekers. Het gaat om een theoretisch model dat onderzoekt hoeveel invloed zogenoemde somatische DNA-mutaties hebben op het verouderingsproces. Deze mutaties ontstaan gedurende het leven wanneer cellen zich delen. Ons lichaam repareert de meeste fouten, maar niet allemaal. Daardoor stapelen kleine beschadigingen zich langzaam op.

Mutaties hopen zich op

Zelfs als kanker, hart- en vaatziekten en dementie volledig kunnen worden voorkomen, blijven deze mutaties zich ophopen. Vooral in organen zoals het hart en de hersenen vormt dat een probleem, omdat de cellen daar nauwelijks worden vervangen. In weefsels zoals de huid en de lever is die natuurlijke vernieuwing veel groter, waardoor ze beter bestand zijn tegen de gevolgen van DNA-schade.

Volgens onderzoeksleider Dmitrii Kriukov zijn de berekende leeftijden geen onvermijdelijk lot, maar een indicatie dat DNA-mutaties uiteindelijk een beperkende factor worden zodra andere oorzaken van veroudering zijn opgelost.

De studie levert bovendien een nieuw hulpmiddel op om veroudering beter te begrijpen. Door afzonderlijke biologische processen te kwantificeren, hopen wetenschappers beter te kunnen bepalen welke mechanismen het meest bijdragen aan ouderdom. Dat kan de ontwikkeling van behandelingen die gezond ouder worden bevorderen aanzienlijk versnellen.

De boodschap is helder: eeuwig leven lijkt buiten bereik, maar een aanzienlijk langer én gezonder leven behoort wel tot de wetenschappelijke mogelijkheden.