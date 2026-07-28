Vakantie: takje tegen je deur en 11 andere trucs die inbrekers gebruiken om te zien je weg bent

Het ligt er zo onschuldig bij. Een takje tegen de deur, een snipper karton in de kier, een handje tuinaarde op de drempel. Je veegt het weg zonder erover na te denken — en precies dat is de bedoeling. Want iemand houdt bij of je het wegveegt.

Inbrekers gokken niet. Ze testen. Dagen voordat er ook maar één ruit sneuvelt, leggen ze iets neer dat verschuift zodra jij de deur opent. Blijft het liggen, dan is de conclusie simpel: er is niemand thuis, en dat is al even zo.

Hieronder staan alleen de trucs waarvoor politiediensten en publieke omroepen daadwerkelijk hebben gewaarschuwd. Geen virale TikTok-mythes, geen alarmverkopers-folklore. Plus een stappenplan dat verdergaat dan "doe je deur op slot".

1. Het takje tegen de voordeur

Hoe het werkt. Een dun takje wordt tegen de deur of op het pad ernaartoe gelegd. Wie naar buiten stapt, gooit het om.

Het doel. Vaststellen of de deur überhaupt nog gebruikt wordt. De methode heet in politiejargon "afleggen": ligt het takje er na een paar dagen nog precies zo, dan is de voordeur al die tijd dicht gebleven en is de bewoner vermoedelijk langdurig weg.

2. Het takje in het sleutelgat

Hoe het werkt. Zelfde principe, andere plek. Een splinter of takje wordt in de cilinder van de voordeur geduwd.

Het doel. Nog directer: wie zijn sleutel gebruikt, moet het er wel uithalen. De politie in Wassenaar waarschuwde hier begin 2025 nog expliciet voor, samen met het neerleggen van een tak op het pad.

3. Papier, karton of een lucifer tussen de deur

Hoe het werkt. Een strookje papier of karton wordt tussen deur en kozijn geschoven, meestal onderaan waar je er niet naar kijkt. Bij openen valt het naar beneden.

Het doel. Precies hetzelfde signaal, maar bijna onzichtbaar. De politie in Zaventem trof deze markering in één nacht bij een hele reeks woningen aan en noemt het "een gekende inbrekerstruc".

4. Tandenstokers, wollen draadjes en grassprieten

Hoe het werkt. Varianten op nummer 3, met materiaal dat je gegarandeerd voor zwerfvuil aanziet: een tandenstoker, een wollen draadje, zelfs een grasspriet tussen de deur.

Het doel. Het politiejargon noemt dit dievenmarkeringen. De politiezone Hekla kreeg er meldingen over en waarschuwt dat er geen volledige lijst bestaat — het palet verandert continu. Stokjes die blijven zitten wijzen op langdurige afwezigheid.

5. Cocktailprikkers of plastic in het slot

Hoe het werkt. Een houten prikkertje of stukje plastic wordt in het sleutelgat geduwd.

Het doel. Dubbel effect. Het is een markering én een blokkade: je krijgt de sleutel niet meer rond en moet het er eerst uit peuteren. Zit het er na een tijd nog in, dan weet de inbreker dat hij zijn slag kan slaan.

6. Plakband op de deurbel of het sleutelgat

Hoe het werkt. Een stukje tape houdt de belknop ingedrukt, of plakt over de cilinder.

Het doel. Wie thuis is, wordt gek van een eindeloos rinkelende bel en haalt de tape binnen een minuut weg. Gebeurt dat niet, dan staat het huis leeg.

Let op. Haal het niet zelf weg. Er kunnen vingerafdrukken op zitten die de politie kan gebruiken. Eerst bellen, dan pas opruimen.

7. Het elastiekje om de deurklink

Hoe het werkt. Een elastiekje wordt om de klink van de voor- of achterdeur gehangen. Bij gebruik glijdt het eraf.

Het doel. Een politiewoordvoerder legde het jaren geleden al uit: hangt het er na een paar dagen nog, dan zijn de bewoners op vakantie . Vanaf de stoep is er niets aan te zien.

8. Tuinaarde op de drempel

Hoe het werkt. Een handje aarde of zand wordt voor de deur gestrooid. Wie in- en uitloopt, veegt het weg of laat voetsporen achter.

Het doel. Een loopspoor creëren. Ligt de aarde er onaangeroerd bij, dan is er geen beweging geweest. Deze variant dook op in de zomer van 2023 en is sindsdien niet verdwenen.

9. De deurmat — of iets eronder

Hoe het werkt. De buitenmat wordt scheef tegen de deur aan gezet, of er wordt een breekbaar voorwerp onder gelegd.

Het doel. Ligt de mat er dagen later nog exact zo, dan heeft niemand op die stoep gestaan. Kijk bij twijfel dus ook even ónder je mat.

10. De foto door de brievenbus

Hoe het werkt. De dader hangt zijn smartphone in de brievenbus en maakt een opname van je hal.

Het doel. Zien of er post ligt opgestapeld. Een berg reclamedrukwerk op de deurmat is het meest betrouwbare bewijs van langdurige afwezigheid dat er bestaat — en het kost tien seconden om het te controleren.

11. Het bezorgbriefje en het pakket dat blijft liggen

Hoe het werkt. Er wordt een briefje bij de deur gehangen met het verzoek aan de bezorger om pakketjes achter in de tuin of bij de schuur te leggen.

Het doel. Blijft het pakket daar dagenlang liggen, dan komt er niemand thuis. En het pakket zelf is meteen buit.

12. Krijttekens en codesymbolen

Hoe het werkt. Verkenners gaan van deur tot deur en zetten symbolen op gevels, kozijnen, hekken of het trottoir.

Het doel. Informatie doorgeven aan de rest van de groep. De Belgische politie noemt concreet: vrouw die alleen woont, interessant huis, aanwezigheid van een hond, efficiënt beveiligingssysteem. Er komen regelmatig nieuwe symbolen bij.

Wat je doet. Foto maken, melden, en pas verwijderen nadat de politie is langs geweest.