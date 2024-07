Federal Reserve laat rentetarief opnieuw onveranderd

WASHINGTON (ANP) - De Federal Reserve heeft de rente opnieuw onveranderd gelaten, in lijn met de verwachtingen op de financiële markten. Het rentetarief in de Verenigde Staten blijft daarmee staan tussen de 5,25 en 5,50 procent, nog altijd het hoogste niveau sinds 2001. De laatste renteverhoging dateert van juli vorig jaar. Daarmee probeerde de Fed de inflatie terug te dringen.

De hardnekkige inflatie heeft de Amerikaanse centrale bank er tot nu toe van weerhouden om de rente te verlagen. Volgens de meest recente inflatiecijfers lagen de Amerikaanse consumentenprijzen in juni 3 procent hoger dan een jaar eerder. Dat was minder dan de prijsstijging van 3,3 procent in mei en lager dan economen hadden verwacht. In vergelijking met de voorgaande maand daalden de prijzen zelfs licht, wat sinds het begin van de coronapandemie niet meer was gebeurd.

Fed-baas Jerome Powell verklaarde eerder deze maand al dat de argumenten voor een renteverlaging in de VS sterker zijn geworden. Hij benadrukte dat de inflatie nog boven de doelstelling van 2 procent ligt, maar gaf aan dat de centrale bank niet wacht tot het inflatiedoel is bereikt om de rente te verlagen. Op de financiële markten wordt nu gehoopt dat de Amerikaanse centrale bank in september begint met het verlagen van de leenkosten.