Veiligheidsraad van VN woensdagavond bijeen over dood Haniyeh

NEW YORK (ANP/DPA) - Op verzoek van Iran komt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties woensdagavond om 22.00 uur onze tijd bijeen in het VN-hoofdkwartier in New York over de dood van de Palestijnse ex-premier en Hamas-voorman Ismail Haniyeh. Iran werd in het verzoek gesteund door China, Rusland en Algerije.

Haniyeh werd woensdag in Teheran om het leven gebracht, volgens de Iraanse autoriteiten door een raket die vanuit het buitenland werd afgevuurd. Dit is volgens Teheran agressie tegen het land en wordt beantwoord. De regering van Israël heeft publiekelijk niets over de verantwoordelijkheid voor de dood van de Hamasleider gezegd.

Tal van media in het Midden-Oosten suggereren dat Haniyeh als politiek leider van de beweging Hamas voorlopig wordt vervangen door Khaled Meshaal die in Qatar woont. De stoffelijke resten van Haniyeh worden naar verluidt donderdag naar Qatar overgebracht om daar begraven te worden. Hij woonde ook al geruime tijd in Qatar.