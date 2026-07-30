Ferrari verkoopt meer dure modellen en verhoogt winstverwachting

MARANELLO (ANP/BLOOMBERG) - Ferrari heeft zijn winstverwachting voor heel 2026 naar boven bijgesteld, nadat de Italiaanse sportwagenfabrikant in het tweede kwartaal beter presteerde dan verwacht. De sterke resultaten zijn vooral te danken aan de grote vraag naar exclusieve modellen, zoals het topmodel F80 en een duurdere uitvoering van de Purosangue, de eerste SUV van Ferrari.

Het concern rekent nu op een bedrijfswinst van afgerond minstens 3 miljard euro dit jaar, iets meer dan eerder werd voorspeld. In het tweede kwartaal kwam die winst uit op 755 miljoen euro, ruim boven de verwachtingen van analisten.

De cijfers laten zien dat Ferrari steeds meer verdient aan exclusieve modellen die in zeer beperkte oplages worden gebouwd. Hoewel Ferrari de afgelopen maanden wat minder auto's leverde, ging de winst toch omhoog door de hoge prijzen van zijn exclusieve auto's. Dat gaf Ferrari ook financiële ruimte voor de introductie van de Luce, de eerste volledig elektrische Ferrari.

3,6 miljoen euro

De huidige modellenreeks bestaat vooral uit auto's in het topsegment. Zo kost de F80, een hybride supercar met 1200 pk, ongeveer 3,6 miljoen euro. Van dit model worden slechts 799 exemplaren gebouwd, waardoor zelfs een beperkt aantal leveringen een groot effect heeft op de omzet en winst.

Ook de Purosangue, Ferrari's vierdeursmodel, levert meer op. Een nieuwe, sportievere uitvoering die in april werd gepresenteerd, biedt extra mogelijkheden voor personalisatie, waardoor klanten nog meer betalen. Dat betekent dat klanten hun auto volledig naar eigen smaak kunnen aanpassen, bijvoorbeeld met bijzondere kleuren, materialen, afwerkingen en extra opties.

Met deze strategie - weinig auto's bouwen, lange wachtlijsten creëren en steeds exclusievere uitvoeringen aanbieden - behoort Ferrari al jaren tot de meest winstgevende autofabrikanten ter wereld.