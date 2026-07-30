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Vraag naar airco's stuwt resultaten moederbedrijf MediaMarkt

Economie
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 14:21
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DÜSSELDORF (ANP) - Ceconomy, het moederbedrijf van elektronicaketens MediaMarkt en Saturn, heeft de afgelopen maanden geprofiteerd van de hitte in Europa. Die leidde tot een grote vraag naar airconditioners, ventilatoren en koelapparaten, stelt het Duitse concern.
De verkopen, aangepast voor onder meer valutaschommelingen, stegen in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar van Ceconomy met 8 procent op jaarbasis. De omzet van het in Düsseldorf gevestigde bedrijf kwam uit op bijna 5,3 miljard euro. De winst voor aftrek van onder meer rente en belastingen steeg naar 161 miljoen euro, van 140 miljoen euro een jaar eerder.
Dankzij campagnes rondom het WK voetbal wist het bedrijf ook de televisieverkopen op te voeren.
De Nederlander Remko Rijnders is sinds kort de hoogste baas bij Ceconomy. Hij volgde Kai-Ulrich Deissner op. Rijnders was eerder de financieel directeur van het bedrijf. Ceconomy telt ongeveer 1067 winkels. In Nederland zijn er meer dan vijftig MediaMarkt-winkels.
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