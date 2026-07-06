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Financieel directeur KPN vertrekt naar chipbedrijf ASMI

Economie
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 9:08
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ALMERE (ANP) - Financieel directeur Chris Figee van telecomconcern KPN stapt over naar chiptoeleverancier ASMI. Dat maakten beide bedrijven maandag bekend in afzonderlijke persberichten. Figee verlaat KPN per 1 november.
Figee is sinds 1 februari 2020 financieel topman en bestuurslid van KPN. De raad van commissarissen van KPN gaat op korte termijn op zoek naar zijn opvolger. Figee start in eerste instantie als uitvoerend vicepresident speciale projecten bij ASMI. In deze functie rapporteert hij aan topman Hichem M'Saad van ASMI en werkt hij samen met rvc-voorzitter Pauline van der Meer Mohr.
De benoeming van Figee tot financieel directeur en bestuurslid van ASMI zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering, die naar verwachting in maart 2027 plaatsvindt. Hij volgt dan huidig financieel directeur Paul Verhagen van ASMI op.
Verhagen heeft eerder al aangegeven na afloop van zijn tweede termijn in mei 2027 met pensioen te gaan.
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