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ING neemt minderheidsbelang in Spaanse Singular Bank

Economie
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 8:23
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AMSTERDAM (ANP) - ING neemt een minderheidsbelang van ongeveer 40 procent in de Spaanse vermogensbeheerder Singular Bank. Daarmee wil de bank zijn groei in private banking en vermogensbeheer in de Spaanse markt versnellen.
ING meldt niet hoeveel geld met de deal gemoeid is. De bank neemt het belang over van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Warburg Pincus, die momenteel 93 procent van de aandelen bezit. De deal wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027 afgerond, onder voorbehoud van goedkeuringen door toezichthouders.
Singular Bank biedt verschillende producten en diensten aan vermogende particulieren aan. In een verklaring noemt ING het bedrijf "een toonaangevende bank, met ongeveer 19 miljard euro aan beheerd vermogen". Singular Bank blijft volgens ING onder leiding staan van Javier Marín.
Vorige maand meldde de Spaanse zakenkrant Cinco Días al dat ING werkt aan een overnamebod op de vermogensbeheerder.
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