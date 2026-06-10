Flinke koersverliezen op beurzen New York, olieprijzen omhoog

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. Het sentiment onder beleggers op Wall Street werd onder meer gedrukt door een stijging van de olieprijzen door de opgelopen spanningen in het Midden-Oosten. Daarnaast ging de aandacht uit naar de Amerikaanse inflatie die het hoogste niveau in meer dan drie jaar heeft bereikt.

De Verenigde Staten hebben vergeldingsaanvallen op Iran uitgevoerd als reactie op het neerstorten van een Amerikaanse gevechtshelikopter eerder deze week. Daarop kwam Iran weer met aanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. President Donald Trump heeft gezegd Iran opnieuw "zeer hard" aan te zullen vallen. De olieprijzen stegen meer dan 2 procent door de escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Oliemaatschappijen als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips profiteerden met plussen tot 2,6 procent.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,9 procent lager op 49.918,78 punten. De brede S&P 500 zakte 1,6 procent tot 7266,99 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 2 procent tot 25.169,50 punten.

Inflatie

De inflatie in de VS kwam in mei uit op 4,2 procent op jaarbasis, tegen 3,8 procent een maand eerder. Het cijfer kwam overeen met de verwachtingen van economen. De inflatie wordt vooral aangejaagd door de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Mogelijk kan de Amerikaanse centrale bank de rente gaan verhogen tegen de gestegen inflatie.

Bij de bedrijven stonden de chipfondsen opnieuw bij de dalers. Nvidia, Broadcom, Micron Technology en Advanced Micro Devices (AMD) gingen tot 5 procent omlaag. Ook in de luchtvaartsector waren rode cijfers te zien, met dalingen voor maatschappijen als American Airlines, United Airlines en Delta Air Lines tot 5,8 procent.

Cracker Barrel

Restaurantketen Cracker Barrel was een opvallende winnaar met een stijging van ruim 22 procent. Het bedrijf verhoogde zijn omzet- en winstverwachtingen voor het gehele jaar en kwam met beter dan verwachte kwartaalresultaten.

Farmaceut Parabilis Medicines klom 58 procent bij zijn beursgang op Wall Street, waarmee bijna 745 miljoen dollar werd opgehaald. Het bedrijf werkt aan kankermedicatie.