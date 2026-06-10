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Paus zegent hoogste toren Sagrada Família in Barcelona

Samenleving
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 22:43
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BARCELONA (ANP/AFP) - Paus Leo XIV heeft woensdagavond de hoogste toren van de Sagrada Família in Barcelona gezegend. Dat deed de kerkelijk leider tijdens een grote mis in de nog niet voltooide basiliek.
De Jezus Christustoren werd voltooid in februari en reikt 172,5 meter de lucht in, precies naar wens van de lang overleden architect Antoni Gaudí (1852-1926). De Sagrada Família geldt als de hoogste kerk ter wereld.
Paus Leo deed voor Barcelona onder meer Madrid aan, waar hij in de marge van een bijeenkomst in voetbalstadion Bernabéu de Puerto Ricaanse artiest Bad Bunny ontmoette. Ook was er een ontmoeting met misbruikslachtoffers van de kerk, waarover het persbureau van het Vaticaan omwille van de privacy van de slachtoffers weinig losliet.
Donderdag sluit paus Leo zijn reis door Spanje af met een bezoek aan de Canarische Eilanden.
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