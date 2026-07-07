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FNV: flexwet is belangrijke stap in aanpak onzeker werk

Economie
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 18:25
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DEN HAAG (ANP) - FNV noemt het een belangrijke stap dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat flexwerkers meer zekerheid biedt over onder meer hun inkomen en werktijden. De vakbond waarschuwt wel dat onzeker werk zich kan verplaatsen naar andere constructies als de politiek maar een deel van de maatregelen doorvoert. Ook is goede handhaving nodig om te voorkomen dat regels worden omzeild.
De wet regelt dat tijdelijke contracten in principe alleen nog zijn toegestaan voor flexibel werk. Het nulurencontract verdwijnt en de positie van uitzendkrachten wordt versterkt. De wet maakt een einde aan zogenoemde draaideurconstructies waarmee werkgevers mensen langdurig op onzekere contracten houden.
"Vandaag is er reden voor optimisme, maar we zijn er nog niet. Als we de ene constructie aanpakken, maar een andere route openlaten zoals schijnzelfstandigheid, verandert er onder de streep te weinig", stelt FNV.
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