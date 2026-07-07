Macron: Syrië krijgt 50 miljoen euro van Assad-familie terug

DAMASCUS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft Syrië tijdens een bezoek beloofd ruim 50 miljoen euro die werd gestolen door de familie van de voormalige dictator Bashar al-Assad terug te geven. Het was het eerste bezoek van een Europese leider aan het land sinds de val van het regime in 2024.

Het geld werd in beslag genomen door het Franse rechtssysteem. De oom van Bashar al-Assad, Rifaat al-Assad, woonde een tijd in zowel Zwitserland als Frankrijk. Daar werd hij onder meer beschuldigd van witwassen en het verduisteren van Syrisch overheidsgeld.

Rifaat al-Assad was ook een bekende figuur vanwege zijn rol in de massamoord in Hama in 1982. Daarbij vielen naar schatting tussen de 10.000 en 40.000 doden. In januari maakte zijn familie bekend dat hij op 88-jarige leeftijd was overleden.

Tijdens de ontmoeting tekenden Macron en de Syrische president Ahmed al-Sharaa meerdere overeenkomsten over de wederopbouw van Syrië. Ook het in beslag genomen geld moet daarvoor gebruikt worden.