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FNV: havenstakingen op 4 september tegen afbraakplannen kabinet

Economie
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 16:36
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ROTTERDAM (ANP) - FNV Havens roept havenmedewerkers op om op vrijdag 4 september het werk neer te leggen. De vakbondsleden, werkzaam in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland, zijn maandag geïnformeerd over de stakingsplannen, maakte de bond bekend.
"Die dag worden er tussen 11.15 en 19.00 uur geen schepen behandeld. Dit betekent dat laden, lossen, vastzetten, slepen en het controleren van ladingen flinke vertraging kan oplopen", aldus FNV.
De vakbond had eerder al aangekondigd dat er gestaakt zou worden, maar een datum was toen nog niet bekend. Met de landelijke zeehavenstaking eist FNV dat het kabinet-Jetten de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt. "Leden van FNV Havens hebben al op 31 maart laten weten dat ze bereid zijn het werk neer te leggen. Dat was tijdens de algehele ledenvergadering met ruim zevenhonderd havenwerkers."
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