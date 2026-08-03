Doorwerken na uw AOW: dit levert het op, dit verliest u

Wie na zijn 67ste blijft werken, was tot voor kort een curiositeit op de afdeling. Nu is het een artikel in de cao. Werkgevers hebben de handen vol aan personeelstekorten en ontdekken dat de zestiger van nu nog jaren mee kan. Maar wie doorwerkt, verruilt een dik pakket rechten voor een dun contract.

De krappe arbeidsmarkt verklaart bijna alles

De vergrijzing kost werkgevers ervaren mensen, en die zijn niet zomaar te vervangen. Een kwart van de werkgevers vraagt AOW -gerechtigde werknemers inmiddels om langer door te werken, of werft hen actief. Aan de cao-tafel vertaalt zich dat in vaste afspraken over doorwerken na de AOW-leeftijd, in plaats van losse uitzonderingen per geval.

Het animo is er ook aan werknemerskant. Van de 65- tot 75-jarigen had eind 2025 21,6 procent betaald werk; tien jaar eerder was dat nog ongeveer een op de tien. In 2023 hadden 229 duizend mensen boven de AOW-leeftijd betaald werk, 8 procent van alle 67-plussers.

De zestiger van nu is niet meer de zestiger van twintig jaar geleden

Wat de nieuwe cao-artikelen regelen

De patronen lijken op elkaar. Het vaste contract eindigt van rechtswege op de AOW-datum, waarna werkgever en werknemer desgewenst een nieuw, tijdelijk contract sluiten. Arbeidsduur en werktijden gaan in overleg. Sommige cao’s beperken het aantal contracten en de duur; andere sluiten AOW’ers juist uit van de gebruikelijke ketenregels, zodat er ruimer geschoven kan worden.

De keerzijde staat in dezelfde artikelen. Pensioenopbouw stopt, generatiepact- en seniorenregelingen vervallen, en bij een reorganisatie zijn pensioengerechtigden vaak als eerste aan de beurt. In een aantal cao’s verdwijnt ook het recht op een ontslagvergoeding uit beeld — wettelijk hoeft een werkgever bij ontslag na de AOW-leeftijd sowieso geen transitievergoeding te betalen.

Ziek worden is het echte risico

Hier zit de grootste val. Wordt u ziek terwijl u doorwerkt na uw AOW-leeftijd, dan betaalt uw werkgever maximaal zes weken loon door in plaats van twee jaar. Dat is sinds 1 juli 2023 de wettelijke termijn. Ook het opzegverbod bij ziekte en de re-integratieplicht zijn tot zes weken beperkt, en de opzegtermijn voor de werkgever is één maand. WW en WIA vervallen volledig: werkloos of arbeidsongeschikt worden na de AOW-leeftijd levert geen uitkering meer op.

Cao’s mogen hiervan ten gunste van de werknemer afwijken , en dat gebeurt ook. Er zijn werkgevers die twaalf weken volledige loondoorbetaling bij ziekte aanbieden — het dubbele van het wettelijk minimum. Dat verschil is precies waar u naar moet vragen voordat u tekent.

Wie doorwerkt, ruilt een dik pakket rechten in voor een dun contract

Wat verandert er direct na uw AOW-datum Uw AOW en aanvullend pensioen lopen door, ongeacht wat u bijverdient. U bouwt geen pensioen meer op en betaalt geen AOW-premie, waardoor uw belastingtarief in de eerste schijf lager is. U houdt recht op minimaal het wettelijk minimumloon en vakantiegeld. U bent niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

De andere kant van de medaille: zwaar werk

Terwijl de ene helft van de arbeidsmarkt langer doorwerkt, onderhandelt de andere helft over eerder stoppen. In 56 procent van de cao-akkoorden van dit jaar staat een afspraak over de regeling vervroegd uittreden — soms een concrete regeling, soms een studieafspraak om uit te zoeken welke functies te belastend zijn om gezond de AOW -leeftijd te halen. Sinds 1 januari 2026 is die vervroegde uittreding een structurele regeling, met een van heffing vrijgesteld bedrag van 2.357 euro bruto per maand. Een onafhankelijk expertisecentrum toetst of de afbakening van de doelgroep deugt.

Bij ProRail staan brug- en overwegwachters, medewerkers cameratoezicht en treindienstleiders NCBG op een zwaarwerk-lijst; wie daar tien jaar onafgebroken in werkte, mag tot drie jaar eerder stoppen. Twee bewegingen, één arbeidsmarkt: de kantoormedewerker werkt door tot zijn zeventigste, de nachtdienstmedewerker haalt zijn 67ste met moeite.

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