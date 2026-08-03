Hoe lang poep in je lijf blijft zitten, bepaalt kans op Alzheimer en Parkinson (en andere vervelende ziekten)

Als je moet, dan moet je. Maar maakt het uit hoe vaak je kakt? Onderzoekers claimen dat hoe lang poep in je lijf zit vóórdat je moet, een grote invloed kan hebben op je gezondheid op de lange termijn. Van je darmflora tot je risico op chronische ziektes: het schijnt allemaal samen te hangen met één simpel gegeven.

Wetenschappers noemen het de 'gut transit time', oftewel: de tijd die je eten nodig heeft om van je mond naar het toilet te reizen. Iedereen heeft daarin zijn eigen ritme en er bestaat geen exact 'normaal' aantal keer per dag dat je zou moeten poepen. De medische wereld houdt het over het algemeen op ergens tussen de drie keer per dag en drie keer per week.

Trage spijsvertering

Uit een onderzoek uit 2023, gepubliceerd in het gepast genaamde tijdschrift Gut, blijkt dat deze transporttijd een van de belangrijkste factoren is die bepaalt hoe het zit met de biljoenen bacteriën die in je darmen leven. Beweegt je eten te langzaam, dan raken die bacteriën op een gegeven moment door hun vezels heen en beginnen ze in plaats daarvan eiwitten aan te vreten.

Daarbij ontstaan stoffen die leiden tot de grote gezondheidsvijand van onze tijd: ontsteking. Ook kan het DNA-schade veroorzaken en mogelijk bijdragen aan darmkanker.

Hersenziektes

En dan wordt het pas echt spannend, want een verstoorde transittijd is ook in verband gebracht met aandoeningen als het prikkelbare darm syndroom en de ziekte van Crohn; en zelfs met heftige hersenaandoeningen als de ziekte van Parkinson, Alzheimer en multiple sclerose.

Toch hoef je niet meteen in paniek raken: wetenschappers weten nog altijd niet zeker of veranderingen in je spijsvertering die ziektes daadwerkelijk veróórzaken, of dat het juist andersom is en de ziektes de veranderingen in je darmen veroorzaken.

Zo krijg je je poeptrein weer op schema

Gelukkig kun je zelf best wat doen om je 'poeptrein' weer op een gezond schema te laten draaien. Denk aan een beter dieet, meer bewegen en zoveel mogelijk stress vermijden. Er zijn echter ook factoren waar je zelf weinig tot geen grip op hebt, zoals je leeftijd, je genen en eventuele bijwerkingen van medicijnen die je slikt.