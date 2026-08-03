Nieuwe ING-truc: rustige ‘medewerker’ aan de lijn, 68-jarige Anna raakt €9.500 kwijt

ING -waarschuwing: oplichters die zich voordoen als ING-medewerkers bellen tegenwoordig juist opvallend rustig en zonder druk, en weten zo zelfs ervaren klanten duizenden euro’s afhandig te maken. Dit sluit direct aan bij recente meldingen over een 68‑jarige ING-klant die zo 9.500 euro verloor, en bij eerdere waarschuwingen rond misbruik van nieuwe betaal- en overstapdiensten zoals Wero.

Nieuwe truc: de ‘rustige’ bankmedewerker

Oplichters stappen af van de klassieke paniektelefoontjes over “direct blokkeren” en “nu gelijk handelen”, en kiezen voor een kalme, behulpzame toon. Ze laten het gesprek langer duren, stellen gerust en wekken vertrouwen door ogenschijnlijk mee te denken over “veiligheid”, waardoor slachtoffers minder scherp blijven op rode vlaggen

In veel gevallen doen ze alsof er verdachte inlogpogingen of transacties zijn gezien en praten ze stap voor stap naar handelingen toe, zoals het delen van codes, installeren van software of het overboeken van geld naar een “veilige rekening”. Daarbij maken ze vaak gebruik van spoofing, waardoor op het scherm het echte telefoonnummer van ING lijkt te staan.

ING’s ‘Check het Gesprek’ en app-melding

ING heeft in de app de functie ‘Check het Gesprek’ geïntroduceerd, waarmee klanten kunnen controleren of ze daadwerkelijk met de bank aan de lijn zijn. Tijdens of direct na het telefoongesprek kan de klant via de app laten controleren of de inkomende call echt uit het belsysteem van ING komt; zo niet, dan volgt direct een waarschuwing en advies om op te hangen.

Daarnaast geldt: als je tijdens het gesprek de ING‑app opent, verschijnt bij een echte ING-medewerker een melding in de app; blijft die melding uit, dan is dat een belangrijk signaal dat je met oplichters spreekt.

Wat ING nooit vraagt

Officiële bankmedewerkers vragen je nooit naar je volledige inloggegevens, TAN/authorisatiecodes of pincode , en ze zullen je niet vragen om geld over te boeken naar een “veilige” of “reserve”-rekening. Ook vragen ze niet om op een link in een sms of e‑mail te klikken om in te loggen, en ze sturen je geen QR-code om zogenaamd je app of pas te vernieuwen

Een ander herkenningspunt: ING stuurt geen sms vanaf willekeurige mobiele nummers met het verzoek om een nieuwe pas aan te vragen of je pas te “heractiveren”, zeker niet via een link waar “ing” helemaal niet in voorkomt

Direct handelen bij twijfel

Als je een belletje krijgt van iemand die zegt van ING te zijn en je vertrouwt het niet, hang dan op, zoek zelf via de app of je eigen administratie het officiële nummer op en bel terug. Gebruik daarbij niet de telefoonnummers uit sms’jes of via Google-ads, omdat daar ook nepwebsites tussen kunnen zitten.

Ben je tóch in een val gelopen, neem dan onmiddellijk contact op met de ING-alarmlijn en laat je rekening blokkeren, doe aangifte bij de politie en meld het bij de Fraudehelpdesk; snelle meldingen vergroten de kans op (deel)compensatie, al is die niet altijd vanzelfsprekend, zoals recent in zaken waarin ING niet aansprakelijk werd gehouden.

Misbruik van Wero en andere betaalinnovaties

Net als bij eerdere waarschuwingen rondom Wero en andere nieuwe betaaloplossingen spelen criminelen handig in op actualiteit: ze gebruiken termen als “overstap”, “nieuwe betaalmethode” of “extra beveiliging” om vertrouwen te wekken. Bij Wero -achtige diensten wordt bijvoorbeeld gesuggereerd dat je je rekening moet “overzetten” of “activeren” via een link of telefonisch begeleide handeling, terwijl in werkelijkheid jouw betaalomgeving wordt leeggeroofd.

Consumentenautoriteiten en fraudehulplijnen benadrukken daarom dat je bij elke “vernieuwing” in het betaalverkeer altijd zélf via de officiële app of website navraag moet doen, in plaats van te vertrouwen op een onverwachts telefoontje of bericht