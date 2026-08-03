Bijna alles op 30 graden wassen is een eenvoudige manier om op de huishoudrekening te besparen. Het grootste verschil zit in het lagere stroomverbruik, omdat de wasmachine minder energie nodig heeft om water op te warmen. Voor Nederlandse huishoudens kan dat, afhankelijk van wasgedrag en stroomprijs, oplopen tot tientallen euro's per jaar.

Waarom 30 graden goedkoper is

Een was op 30 graden verbruikt duidelijk minder stroom dan een was op 40 of 60 graden. Praktijkmetingen noemen ongeveer 0,72 kWh voor 30 graden, 1,02 kWh voor 40 graden en 1,37 kWh voor 60 graden. Bij stroomprijzen van ongeveer 24 tot 32 cent per kWh in 2026 vertaalt dat zich direct in lagere kosten per wasbeurt.

Rekentabel voor een gemiddeld gezin

Voor een gemiddeld gezin is uitgegaan van 4 wasbeurten per week, of ongeveer 208 wasbeurten per jaar. Bij dat gebruik lopen de jaarlijkse stroomkosten sterk uiteen per wastemperatuur.

Situatie Temperatuur Wasjes per week Stroomkosten per jaar Besparing t.o.v. 60°C Gezin traditioneel 60°C 4 €62–€83 – Gezin vooral 40°C 40°C 4 ~€45–€60 €20–€25 Gezin bijna alles 30°C 30°C 4 €25–€37 €25–€55 Situatie Temperatuur Wasjes per week Stroomkosten per jaar Besparing t.o.v. 60°C Single/klein huishouden traditioneel 60°C 2 €31–€42 – Single/klein huishouden vooral 40°C 40°C 2 ~€22–€30 €10–€12 Single/klein huishouden bijna alles 30°C 30°C 2 €13–€19 €15–€23

Een gemiddeld gezin dat overstapt van veel 60 graden naar bijna alles op 30 graden, kan dus grofweg 25 tot 55 euro per jaar aan stroomkosten besparen. Wie daarnaast ook de eco-stand gebruikt en steeds met een volle trommel wast, kan de totale besparing verder vergroten.

Rekentabel voor singles en kleine huishoudens

Voor een single of klein huishouden is uitgegaan van 2 wasbeurten per week, of ongeveer 104 wasbeurten per jaar. De absolute besparing is lager dan bij gezinnen, maar nog steeds relevant voor wie op vaste lasten wil besparen.

Situatie Temperatuur Wasjes per week Stroomkosten per jaar Besparing t.o.v. 60°C Gezin traditioneel 60°C 4 €62–€83 – Gezin vooral 40°C 40°C 4 ~€45–€60 €20–€25 Gezin bijna alles 30°C 30°C 4 €25–€37 * €25–€55 Situatie Temperatuur Wasjes per week Stroomkosten per jaar Besparing t.o.v. 60°C Single/klein huishouden traditioneel 60°C 2 €31–€42 – Single/klein huishouden vooral 40°C 40°C 2 ~€22–€30 €10–€12 Single/klein huishouden bijna alles 30°C 30°C 2 €13–€19 €15–€23

Voor kleine huishoudens komt de besparing meestal uit op enkele tientjes per jaar. Dat lijkt beperkt, maar in combinatie met andere kleine energiebesparingen kan het toch merkbaar zijn op jaarbasis.

Wanneer 30 graden minder geschikt is

Voor normaal gedragen kleding is 30 graden vaak voldoende, maar er zijn uitzonderingen. Handdoeken, ondergoed, vaatdoeken en was bij ziekte in huis worden vaak beter op 40 of 60 graden gewassen vanwege hygiëne en geurverwijdering. Daardoor is 'bijna alles op 30 graden' meestal verstandiger dan letterlijk alles op 30 graden.

Praktische tips voor extra besparing