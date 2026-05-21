ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FNV: meer transparantie essentieel tegen loonongelijkheid

Economie
door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 10:44
anp210526107 1
DEN HAAG (ANP) - Vakbond FNV vindt dat met het wetsvoorstel dat meer inzicht in loonverschillen regelt een "belangrijke stap" is gezet in "de strijd tegen de loonkloof tussen mannen en vrouwen". Volgens de vakbond is meer transparantie essentieel om loonongelijkheid te bestrijden.
"Veel vrouwen vermoeden dat zij minder verdienen dan mannelijke collega's, maar kunnen dat nu vaak niet aantonen", zegt Ilze Smit, projectleider FNV voor Vrouwen. "Loontransparantie helpt werknemers om ongelijke beloning bespreekbaar te maken en geeft werkgevers de verantwoordelijkheid om verschillen uit te leggen."
Werkgevers moeten vanaf 2027 mogelijk maken dat werknemers van een bedrijf kunnen zien wat hun collega's verdienen, staat in een wetsvoorstel dat minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken donderdag indiende. Met het wetsvoorstel geeft Nederland invulling aan een Europese richtlijn over dit onderwerp.
De Tweede en Eerste Kamer moeten nog goedkeuring geven voordat het wetsvoorstel kan ingaan op 1 januari 2027.
loading

POPULAIR NIEUWS

182355899_m

Dit is hoe je katten op een diervriendelijke manier weert uit je tuin

173251139_m

De manier waarop je schrijft, kan een eerste teken zijn van dementie

Scherm­afbeelding 2026-05-21 om 05.51.34

Franse Moeder zet zoontjes (3 en 5) geblindoekt uit de auto in Portugal uit en verdwijnt

248026100_m

Onderzoek onthult grote verschillen in lhbti-acceptatie: zo scoort Nederland echt

234000173_m

Van kantoor tot collegezaal: waarom we ons steeds slechter kunnen concentreren

shutterstock_753013399

Knipperende remlichten en ‘afleidingscamera’: nieuwe auto's doen veel zelf, ook als je dat niet wilt

Loading