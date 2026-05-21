FNV: meer transparantie essentieel tegen loonongelijkheid

DEN HAAG (ANP) - Vakbond FNV vindt dat met het wetsvoorstel dat meer inzicht in loonverschillen regelt een "belangrijke stap" is gezet in "de strijd tegen de loonkloof tussen mannen en vrouwen". Volgens de vakbond is meer transparantie essentieel om loonongelijkheid te bestrijden.

"Veel vrouwen vermoeden dat zij minder verdienen dan mannelijke collega's, maar kunnen dat nu vaak niet aantonen", zegt Ilze Smit, projectleider FNV voor Vrouwen. "Loontransparantie helpt werknemers om ongelijke beloning bespreekbaar te maken en geeft werkgevers de verantwoordelijkheid om verschillen uit te leggen."

Werkgevers moeten vanaf 2027 mogelijk maken dat werknemers van een bedrijf kunnen zien wat hun collega's verdienen, staat in een wetsvoorstel dat minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken donderdag indiende. Met het wetsvoorstel geeft Nederland invulling aan een Europese richtlijn over dit onderwerp.

De Tweede en Eerste Kamer moeten nog goedkeuring geven voordat het wetsvoorstel kan ingaan op 1 januari 2027.