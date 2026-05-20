Knipperende remlichten en ‘afleidingscamera’: nieuwe auto's doen veel zelf, ook als je dat niet wilt

Tech, AI, auto
door Dirk Kruin
woensdag, 20 mei 2026 om 15:55
Nieuwe auto’s worden vanaf 2026 rijdende controlekamers: met knipperende remlichten, rijstrookassistentie en camera’s die je ogen volgen wordt veiligheid opgeschroefd – maar ook de vraag wie er nog de baas is in de auto.
Wie de komende jaren in een nieuwe auto stapt, krijgt er ongevraagd een digitale bijrijder bij. Onder de Europese General Safety Regulation (GSR2) worden stap voor stap nieuwe veiligheidsfuncties verplicht, variërend van noodremsignalen tot bestuurdersmonitoring. Vanaf 2026 moeten alle nieuwe auto’s op de EU-markt zijn uitgerust met een knipperend remlicht dat automatisch aangaat bij een harde noodstop. Tegelijk komt er een geavanceerd systeem dat met camera’s en sensoren het gezicht van de bestuurder in de gaten houdt en waarschuwt bij afleiding.
De kern is helder: Brussel wil het aantal doden en gewonden in het verkeer verder terugdringen. Onderzoek wijst erop dat tussen de 10 en 30 procent van de ernstige ongevallen in Europa te maken heeft met afleiding achter het stuur. Knipperende remlichten moeten achteropkomend verkeer sneller waarschuwen bij een noodstop, terwijl rijstrookassistentie en automatische noodremmen kop-staartbotsingen en uit-de-bocht-vliegers moeten voorkomen. Daarbij hoort ook een ‘zwarte doos’ die bij een crash data vastlegt over snelheid en remgedrag, én een gestandaardiseerde aansluiting voor een alcoholslot.
Die veiligheidswinst komt echter met een prijs. De bestuurder verandert van autonome kapitein in een continu gemonitorde gebruiker, die bij elke rit door camera’s, sensoren en datarecorders wordt gevolgd. Critici spreken van “betutteling”, voorstanders van een logische volgende stap nu auto’s zwaarder, sneller en complexer zijn geworden. Tegelijk bestaat het risico dat bestuurders juist minder opletten, omdat ze vertrouwen op systemen die rijstroken lezen, remmen en waarschuwen.
Wat hier op het spel staat, gaat verder dan één set nieuwe regels. Met iedere extra camera en sensor verschuift de grens tussen veiligheid en surveillance, tussen hulp en bemoeienis, tussen menselijke verantwoordelijkheid en algoritmische controle. De vraag is niet alleen hoeveel technologie de auto veiliger maakt, maar ook hoeveel technologie we in onze privéruimte willen toelaten voordat de auto ophoudt een vrijheidsmachine te zijn.

Vergelijkingstabel

#Systeem (NL / EU-afkorting)Wat doet hetVeiligheidsdoelImpact op bestuurderservaring
1Intelligente Snelheidsassistent (ISA)Combineert verkeersbordherkenning via camera met GPS-kaartdata om de geldende snelheidslimiet te bepalen. Waarschuwt of geeft tegendruk op het gaspedaal bij overschrijding; blijft door bestuurder uit te schakelen per ritSnelheid is de grootste enkelvoudige risicofactor in EU-verkeer; verschil tussen 30 en 50 km/u bepaalt vaak overleving van voetgangerHoorbare piep of haptische pulse bij overschrijding; verplicht per rit uitschakelbaar, maar reset bij elke nieuwe start
2Geavanceerd Noodremsysteem (AEB) – fase 2Detecteert dreigende aanrijdingen en remt autonoom. Fase 2 (juli 2026) breidt verplicht uit naar herkenning van voetgangers én fietsers, niet alleen voertuigenReductie van kop-staartbotsingen en aanrijdingen met kwetsbare verkeersdeelnemers; voetgangerssterfte daalt circa 27% met AEBAuto kan plotseling zelf remmen in stadsverkeer; vraagt om vertrouwen in techniek en kan in eerste instantie wennen zijn bij krappe binnenstedelijke situaties
3Noodrijstrookassistentie (ELKS)Houdt voertuig actief binnen de rijstrook via stuurcorrectie; waarschuwt bij dreigende afwijking en grijpt in als de bestuurder niet reageertVoorkomen van frontale botsingen na ongewild de rijstrook verlaten — een van de dodelijkste ongevalstypes op snelwegenStuurwiel kan tegendruk geven; bij smalle wegen of wegwerkzaamheden soms als hinderlijk ervaren — uitschakelbaar per rit
4Vermoeidheids- en Aandachtswaarschuwing (DDAW)Analyseert stuurgedrag, rijpatronen en ritduur om vermoeidheid te detecteren; geeft auditieve en visuele waarschuwing met koffiekop-symboolVermoeidheid speelt rol in 10–25% van zware ongevallen; vroege waarschuwing moet bestuurder dwingen tot pauzeSubtiel: knippert pas na opvallend afwijkend stuurgedrag; meestal nauwelijks merkbaar bij alerte bestuurder
5Geavanceerde Afleidingswaarschuwing (ADDW) — nieuw in juli 2026Camera in stuurkolom of dashboard volgt oogbewegingen en hoofdpositie; waarschuwt wanneer bestuurder te lang van de weg wegkijkt (bijv. smartphone)Tegengaan van afleiding door telefoongebruik en infotainment — een snel groeiende oorzaak van ongevallenCamera filmt continu het gezicht; data blijft volgens EU-eisen in de auto, maar privacydiscussie speelt. Routinematig uitschakelen per rit is mogelijk maar omslachtig
6Adaptief/Knipperend Noodstopsignaal (ESS)Bij noodstop boven circa 50 km/u of ABS-activatie gaan remlichten meerdere keren per seconde knipperen of alle richtingaanwijzers tegelijk flitsenAchterliggers eerder waarschuwen; vermindering van kop-staartbotsingen door snellere reactieGeen actie nodig van bestuurder; activeert volledig automatisch. Voor achterligger duidelijk zichtbaarder signaal dan reguliere remlichten
7Achteruitrijdetectie (Reversing Detection)Camera, sensoren of combinatie daarvan die kwetsbare verkeersdeelnemers achter de auto detecteert tijdens achteruitrijdenVoorkomen van ongevallen met spelende kinderen en voetgangers in de dode hoek achter het voertuigVisueel beeld op centraal display plus geluidssignaal; voor de meeste bestuurders al vertrouwd uit bestaande auto's
8Event Data Recorder (EDR) – "zwarte doos"Registreert in een closed-loop systeem snelheid, remgedrag, stuurinput, gordelstatus, airbag-activatie en kantelhoek vlak vóór, tijdens en kort ná een botsingVerbetering van ongevallenonderzoek en typegoedkeuring; betere data voor EU-verkeersveiligheidsbeleidBelangrijk voor je artikel: data is verplicht geanonimiseerd, géén VIN, géén locatie, géén datum/tijd. Mag uitsluitend voor onderzoek worden gebruikt, níet voor aansprakelijkheid of verzekering — een veelvoorkomend misverstand
9Alcoholslot-Interface (Alcohol Interlock Facilitation)Gestandaardiseerde aansluiting in de auto waarop een aftermarket-alcoholslot eenvoudig kan worden ingebouwd zonder ingrijpende wijzigingHet zelf installeren van een alcoholslot wordt goedkoper en eenvoudiger; relevant bij rechterlijke uitspraken of vrijwillige inbouw door bedrijfswagenparkenGeen impact op normale bestuurder; pas merkbaar wanneer er daadwerkelijk een slot wordt geactiveerd via deze aansluiting
10Vergrote Hoofdimpactzone Voetgangers (UN R127) — nieuw verplicht juli 2026Strengere passieve veiligheidseisen aan motorkap, A-stijlen en voorruit; "wrap around"-zone uitgebreid van 2.100 naar 2.500 mmVermindering van hoofdletsel bij voetgangers, fietsers en motorrijders bij aanrijding; tot 40–50% minder traumatisch hersenletselOnzichtbaar voor bestuurder; verandert primair carrosserie-ontwerp. Auto's worden iets hoger of meer afgerond, met grotere ruimte tussen motorkap en motorblok
11Bandenspanningscontrole (TPMS) – uitgebreidDirecte of indirecte sensoren die drukverlies per band signaleren via dashboardwaarschuwing; bij GSR2 strenger qua nauwkeurigheid en responstijdVoorkomen van klapbanden, lagere uitstoot en betere remprestaties; te zachte banden verlengen remweg significantVertrouwd lampje op dashboard; bij directe systemen exacte druk per band zichtbaar in menu

