|Systeem (NL / EU-afkorting)
|Wat doet het
|Veiligheidsdoel
|Impact op bestuurderservaring
|1
|Intelligente Snelheidsassistent (ISA)
|Combineert verkeersbordherkenning via camera met GPS-kaartdata om de geldende snelheidslimiet te bepalen. Waarschuwt of geeft tegendruk op het gaspedaal bij overschrijding; blijft door bestuurder uit te schakelen per rit
|Snelheid is de grootste enkelvoudige risicofactor in EU-verkeer; verschil tussen 30 en 50 km/u bepaalt vaak overleving van voetganger
|Hoorbare piep of haptische pulse bij overschrijding; verplicht per rit uitschakelbaar, maar reset bij elke nieuwe start
|2
|Geavanceerd Noodremsysteem (AEB) – fase 2
|Detecteert dreigende aanrijdingen en remt autonoom. Fase 2 (juli 2026) breidt verplicht uit naar herkenning van voetgangers én fietsers, niet alleen voertuigen
|Reductie van kop-staartbotsingen en aanrijdingen met kwetsbare verkeersdeelnemers; voetgangerssterfte daalt circa 27% met AEB
|Auto kan plotseling zelf remmen in stadsverkeer; vraagt om vertrouwen in techniek en kan in eerste instantie wennen zijn bij krappe binnenstedelijke situaties
|3
|Noodrijstrookassistentie (ELKS)
|Houdt voertuig actief binnen de rijstrook via stuurcorrectie; waarschuwt bij dreigende afwijking en grijpt in als de bestuurder niet reageert
|Voorkomen van frontale botsingen na ongewild de rijstrook verlaten — een van de dodelijkste ongevalstypes op snelwegen
|Stuurwiel kan tegendruk geven; bij smalle wegen of wegwerkzaamheden soms als hinderlijk ervaren — uitschakelbaar per rit
|4
|Vermoeidheids- en Aandachtswaarschuwing (DDAW)
|Analyseert stuurgedrag, rijpatronen en ritduur om vermoeidheid te detecteren; geeft auditieve en visuele waarschuwing met koffiekop-symbool
|Vermoeidheid speelt rol in 10–25% van zware ongevallen; vroege waarschuwing moet bestuurder dwingen tot pauze
|Subtiel: knippert pas na opvallend afwijkend stuurgedrag; meestal nauwelijks merkbaar bij alerte bestuurder
|5
|Geavanceerde Afleidingswaarschuwing (ADDW) — nieuw in juli 2026
|Camera in stuurkolom of dashboard volgt oogbewegingen en hoofdpositie; waarschuwt wanneer bestuurder te lang van de weg wegkijkt (bijv. smartphone)
|Tegengaan van afleiding door telefoongebruik en infotainment — een snel groeiende oorzaak van ongevallen
|Camera filmt continu het gezicht; data blijft volgens EU-eisen in de auto, maar privacydiscussie speelt. Routinematig uitschakelen per rit is mogelijk maar omslachtig
|6
|Adaptief/Knipperend Noodstopsignaal (ESS)
|Bij noodstop boven circa 50 km/u of ABS-activatie gaan remlichten meerdere keren per seconde knipperen of alle richtingaanwijzers tegelijk flitsen
|Achterliggers eerder waarschuwen; vermindering van kop-staartbotsingen door snellere reactie
|Geen actie nodig van bestuurder; activeert volledig automatisch. Voor achterligger duidelijk zichtbaarder signaal dan reguliere remlichten
|7
|Achteruitrijdetectie (Reversing Detection)
|Camera, sensoren of combinatie daarvan die kwetsbare verkeersdeelnemers achter de auto detecteert tijdens achteruitrijden
|Voorkomen van ongevallen met spelende kinderen en voetgangers in de dode hoek achter het voertuig
|Visueel beeld op centraal display plus geluidssignaal; voor de meeste bestuurders al vertrouwd uit bestaande auto's
|8
|Event Data Recorder (EDR) – "zwarte doos"
|Registreert in een closed-loop systeem snelheid, remgedrag, stuurinput, gordelstatus, airbag-activatie en kantelhoek vlak vóór, tijdens en kort ná een botsing
|Verbetering van ongevallenonderzoek en typegoedkeuring; betere data voor EU-verkeersveiligheidsbeleid
|Belangrijk voor je artikel: data is verplicht geanonimiseerd, géén VIN, géén locatie, géén datum/tijd. Mag uitsluitend voor onderzoek worden gebruikt, níet voor aansprakelijkheid of verzekering — een veelvoorkomend misverstand
|9
|Alcoholslot-Interface (Alcohol Interlock Facilitation)
|Gestandaardiseerde aansluiting in de auto waarop een aftermarket-alcoholslot eenvoudig kan worden ingebouwd zonder ingrijpende wijziging
|Het zelf installeren van een alcoholslot wordt goedkoper en eenvoudiger; relevant bij rechterlijke uitspraken of vrijwillige inbouw door bedrijfswagenparken
|Geen impact op normale bestuurder; pas merkbaar wanneer er daadwerkelijk een slot wordt geactiveerd via deze aansluiting
|10
|Vergrote Hoofdimpactzone Voetgangers (UN R127) — nieuw verplicht juli 2026
|Strengere passieve veiligheidseisen aan motorkap, A-stijlen en voorruit; "wrap around"-zone uitgebreid van 2.100 naar 2.500 mm
|Vermindering van hoofdletsel bij voetgangers, fietsers en motorrijders bij aanrijding; tot 40–50% minder traumatisch hersenletsel
|Onzichtbaar voor bestuurder; verandert primair carrosserie-ontwerp. Auto's worden iets hoger of meer afgerond, met grotere ruimte tussen motorkap en motorblok
|11
|Bandenspanningscontrole (TPMS) – uitgebreid
|Directe of indirecte sensoren die drukverlies per band signaleren via dashboardwaarschuwing; bij GSR2 strenger qua nauwkeurigheid en responstijd
|Voorkomen van klapbanden, lagere uitstoot en betere remprestaties; te zachte banden verlengen remweg significant
|Vertrouwd lampje op dashboard; bij directe systemen exacte druk per band zichtbaar in menu
