# Systeem (NL / EU-afkorting) Wat doet het Veiligheidsdoel Impact op bestuurderservaring

1 Intelligente Snelheidsassistent (ISA) Combineert verkeersbordherkenning via camera met GPS-kaartdata om de geldende snelheidslimiet te bepalen. Waarschuwt of geeft tegendruk op het gaspedaal bij overschrijding; blijft door bestuurder uit te schakelen per rit Snelheid is de grootste enkelvoudige risicofactor in EU-verkeer; verschil tussen 30 en 50 km/u bepaalt vaak overleving van voetganger Hoorbare piep of haptische pulse bij overschrijding; verplicht per rit uitschakelbaar, maar reset bij elke nieuwe start

2 Geavanceerd Noodremsysteem (AEB) – fase 2 Detecteert dreigende aanrijdingen en remt autonoom. Fase 2 (juli 2026) breidt verplicht uit naar herkenning van voetgangers én fietsers, niet alleen voertuigen Reductie van kop-staartbotsingen en aanrijdingen met kwetsbare verkeersdeelnemers; voetgangerssterfte daalt circa 27% met AEB Auto kan plotseling zelf remmen in stadsverkeer; vraagt om vertrouwen in techniek en kan in eerste instantie wennen zijn bij krappe binnenstedelijke situaties

3 Noodrijstrookassistentie (ELKS) Houdt voertuig actief binnen de rijstrook via stuurcorrectie; waarschuwt bij dreigende afwijking en grijpt in als de bestuurder niet reageert Voorkomen van frontale botsingen na ongewild de rijstrook verlaten — een van de dodelijkste ongevalstypes op snelwegen Stuurwiel kan tegendruk geven; bij smalle wegen of wegwerkzaamheden soms als hinderlijk ervaren — uitschakelbaar per rit

4 Vermoeidheids- en Aandachtswaarschuwing (DDAW) Analyseert stuurgedrag, rijpatronen en ritduur om vermoeidheid te detecteren; geeft auditieve en visuele waarschuwing met koffiekop-symbool Vermoeidheid speelt rol in 10–25% van zware ongevallen; vroege waarschuwing moet bestuurder dwingen tot pauze Subtiel: knippert pas na opvallend afwijkend stuurgedrag; meestal nauwelijks merkbaar bij alerte bestuurder

5 Geavanceerde Afleidingswaarschuwing (ADDW) — nieuw in juli 2026 Camera in stuurkolom of dashboard volgt oogbewegingen en hoofdpositie; waarschuwt wanneer bestuurder te lang van de weg wegkijkt (bijv. smartphone) Tegengaan van afleiding door telefoongebruik en infotainment — een snel groeiende oorzaak van ongevallen Camera filmt continu het gezicht; data blijft volgens EU-eisen in de auto, maar privacydiscussie speelt. Routinematig uitschakelen per rit is mogelijk maar omslachtig

6 Adaptief/Knipperend Noodstopsignaal (ESS) Bij noodstop boven circa 50 km/u of ABS-activatie gaan remlichten meerdere keren per seconde knipperen of alle richtingaanwijzers tegelijk flitsen Achterliggers eerder waarschuwen; vermindering van kop-staartbotsingen door snellere reactie Geen actie nodig van bestuurder; activeert volledig automatisch. Voor achterligger duidelijk zichtbaarder signaal dan reguliere remlichten

7 Achteruitrijdetectie (Reversing Detection) Camera, sensoren of combinatie daarvan die kwetsbare verkeersdeelnemers achter de auto detecteert tijdens achteruitrijden Voorkomen van ongevallen met spelende kinderen en voetgangers in de dode hoek achter het voertuig Visueel beeld op centraal display plus geluidssignaal; voor de meeste bestuurders al vertrouwd uit bestaande auto's

8 Event Data Recorder (EDR) – "zwarte doos" Registreert in een closed-loop systeem snelheid, remgedrag, stuurinput, gordelstatus, airbag-activatie en kantelhoek vlak vóór, tijdens en kort ná een botsing Verbetering van ongevallenonderzoek en typegoedkeuring; betere data voor EU-verkeersveiligheidsbeleid Belangrijk voor je artikel: data is verplicht geanonimiseerd, géén VIN, géén locatie, géén datum/tijd. Mag uitsluitend voor onderzoek worden gebruikt, níet voor aansprakelijkheid of verzekering — een veelvoorkomend misverstand

9 Alcoholslot-Interface (Alcohol Interlock Facilitation) Gestandaardiseerde aansluiting in de auto waarop een aftermarket-alcoholslot eenvoudig kan worden ingebouwd zonder ingrijpende wijziging Het zelf installeren van een alcoholslot wordt goedkoper en eenvoudiger; relevant bij rechterlijke uitspraken of vrijwillige inbouw door bedrijfswagenparken Geen impact op normale bestuurder; pas merkbaar wanneer er daadwerkelijk een slot wordt geactiveerd via deze aansluiting

10 Vergrote Hoofdimpactzone Voetgangers (UN R127) — nieuw verplicht juli 2026 Strengere passieve veiligheidseisen aan motorkap, A-stijlen en voorruit; "wrap around"-zone uitgebreid van 2.100 naar 2.500 mm Vermindering van hoofdletsel bij voetgangers, fietsers en motorrijders bij aanrijding; tot 40–50% minder traumatisch hersenletsel Onzichtbaar voor bestuurder; verandert primair carrosserie-ontwerp. Auto's worden iets hoger of meer afgerond, met grotere ruimte tussen motorkap en motorblok