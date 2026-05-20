Van kantoor tot collegezaal: waarom we ons steeds slechter kunnen concentreren

Zelfs mensen die dagelijks lezingen geven of complexe taken uitvoeren, merken dat hun aandacht voortdurend afdwaalt. Tijdens een vergadering gaat de gedachte al snel naar een volle inbox, het avondeten of een melding op de telefoon. Concentreren lijkt in een wereld vol prikkels steeds moeilijker te worden. Onderzoek bevestigt dat gevoel: onze aandachtsspanne staat onder druk.

Wetenschappers onderzochten hoe lang volwassenen zich gemiddeld op één taak kunnen richten zonder afgeleid te raken. Het resultaat was opvallend: gemiddeld slechts drie minuten. Daarna volgt alweer een nieuwe prikkel, een ander document of een blik op de smartphone. Bij studenten liggen die cijfers nog lager. Uit onderzoek blijkt dat studenten gemiddeld negentien seconden bij één taak blijven voordat ze overschakelen naar iets anders. Een groot deel van de informatie die zij bekijken, krijgt zelfs minder dan vijf seconden aandacht.

Multitasken heeft een prijs

Veel mensen denken goed te kunnen multitasken, maar volgens psychologen heeft voortdurend schakelen tussen taken een duidelijke keerzijde. Zodra iemand tijdens het werk even een berichtje leest of snel sociale media checkt, daalt de concentratie op de oorspronkelijke taak. Dat fenomeen staat bekend als het switch cost effect: iedere onderbreking kost tijd en mentale energie. Het gevolg is dat mensen trager werken en meer fouten maken.

Dat voortdurende schakelen wordt versterkt door de enorme hoeveelheid keuzes en informatie die dagelijks beschikbaar zijn. Van nieuwsapps tot streamingdiensten en sociale media: overal vragen meldingen en updates om aandacht. Onderzoekers ontdekten bovendien dat een overvloed aan keuzes leidt tot mentale vermoeidheid. Mensen raken sneller uitgeput, stellen taken vaker uit en hebben minder zelfcontrole wanneer zij constant beslissingen moeten nemen.

Stress maakt concentreren nog lastiger

Naast digitale afleiding speelt ook stress een belangrijke rol. Het aantal volwassenen dat dagelijks stress ervaart, is de afgelopen twintig jaar sterk toegenomen. Ook angstklachten komen steeds vaker voor, vooral onder jongvolwassenen. Zelfs milde stress blijkt al invloed te hebben op het concentratievermogen. Ernstige stress of trauma kan zelfs samenhangen met aandachtsproblemen zoals ADHD.

Volgens onderzoekers is het daarom belangrijk om bewust momenten van rust in te bouwen. Minder stress zorgt aantoonbaar voor betere aandacht en meer focus. Ook simpele maatregelen kunnen helpen, zoals het wegleggen van de telefoon tijdens geconcentreerd werk. Iedere melding of trilling onderbreekt immers de aandacht.

Terug naar echte focus

Psychologen benadrukken daarnaast het belang van betekenisvolle taken. Mensen kunnen zich beter concentreren wanneer een taak duidelijk, uitdagend en motiverend is. In zulke situaties ontstaat soms een zogenoemde flow” een toestand waarin iemand volledig opgaat in het werk en langdurig gefocust blijft. Daarvoor zijn wel rust en ongestoorde tijd nodig. Geplande pauzes werken bovendien beter dan steeds reageren op spontane afleidingen.

De conclusie van onderzoekers is duidelijk: een combinatie van stress, informatie-overload en constante prikkels maakt het steeds moeilijker om de aandacht erbij te houden. Toch kan bewust omgaan met afleiding en rust helpen om opnieuw grip te krijgen op concentratie en productiviteit.