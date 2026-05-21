Franse Moeder zet zoontjes (3 en 5) geblindoekt uit de auto in Portugal uit en verdwijnt

Twee kleine jongetjes, drie en vijf jaar oud, alleen langs een stoffige landweg in Portugal. Een automobilist vindt ze huilend, met rugzakjes vol fruit, water en een schone set kleren. Volgens de kinderen was het een spelletje van hun moeder en stiefvader – maar die zijn nergens meer te bekennen.

Huilend langs de N253

De twee broertjes worden begin deze week ontdekt langs de nationale weg N253 tussen Alcácer do Sal en badplaats Comporta, zo’n 60 kilometer ten zuidoosten van Lissabon. Een automobilist ziet de jongetjes in zijn achteruitkijkspiegel, stopt, en vindt ze overstuur en zichtbaar in paniek. Hij neemt hen mee naar een nabijgelegen dorp en schakelt de Portugese gendarmerie (GNR) in.

“We speelden een spelletje”

De oudste vertelt de politie dat hun moeder en stiefvader een “spelletje” voorstelden: de jongens kregen een blinddoek om en werden een stukje het bos in geleid.Ze moesten naar een speelgoedje zoeken; toen ze de blinddoek afnamen, waren hun moeder en stiefvader verdwenen.In hun rugzakken zitten schone kleren, koekjes, fruit en water – genoeg om het even uit te houden, maar geen spoor van de volwassenen.

Franse kinderen, geen papieren

De jongetjes zeggen drie en vijf jaar oud te zijn en uit Frankrijk te komen; papieren of identiteitsbewijzen hebben ze niet bij zich.Portugese en Franse media melden dat de moeder de kinderen eerder in Frankrijk zou hebben meegenomen en via Noord-Portugal het land is ingereden, maar de precieze familiegeschiedenis is nog onduidelijk.

In veiligheid bij jeugdzorg en Franse ambassade

Na hun vondst brengt de politie de kinderen eerst naar een politiewacht en vervolgens naar het ziekenhuis van Setúbal, waar artsen geen ernstige verwondingen constateren.Daarna worden ze overgedragen aan de Portugese kinderbescherming en vervolgens aan de Franse ambassade in Portugal, die samen met jeugdzorg zoekt naar een veilige opvang bij familie of pleeggezin.

Ouders geïdentificeerd, maar spoorloos

Opvallend detail: er is nooit een vermissingsmelding gedaan voor de twee jongetjes.Voor de Portugese autoriteiten is dat een sterke aanwijzing dat de kinderen bewust zijn achtergelaten.De ouders – de moeder en haar partner, de stiefvader – zijn volgens Portugese media geïdentificeerd, maar hun exacte verblijfplaats is nog onduidelijk.De Portugese justitie onderzoekt nu zowel mogelijke kinderontvoering in Frankrijk als kinderverlating in Portugal, terwijl een familie- en jeugdrechtbank een voorlopige beslissing over de opvang van de kinderen heeft genomen.