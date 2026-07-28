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Frankrijk en Spanje komen met financiële steun na natuurbranden

Economie
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 7:44
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MADRID/BORDEAUX (ANP/BLOOMBERG) - In Frankrijk en Spanje is financiële steun vanuit de overheid op komst om burgers en bedrijven te helpen bij de gevolgen van de verwoestende natuurbranden. De Spaanse regering roept de getroffen regio's dinsdag uit tot 'noodgebieden', wat financiële steun makkelijker maakt. De regionale overheid in Madrid had maandag al een eerste pakket aangekondigd van 30 miljoen euro voor tijdelijke huisvesting en herstelwerkzaamheden voor lokale getroffenen.
"We zullen alles op alles zetten. Ik weet dat sommige mensen alles zijn kwijtgeraakt", zei de Franse president Emmanuel Macron maandagavond in de getroffen regio rond Bordeaux. Hij voegde toe dat zijn regering er alles aan zal doen om met steun te komen voor geëvacueerde bewoners en de van toerisme afhankelijke bedrijven, die nu tijdens het hoogseizoen zwaar worden getroffen.
De grote branden in beide landen zijn nog niet onder controle, maar hebben zich maandag ook niet noemenswaardig verder verspreid. Een nieuwe hittegolf zorgt de komende dagen voor nieuw gevaar.
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